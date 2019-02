Qui de Villefranche Beaujolais, 13e de National 1, ou du Paris Saint-Germain, leader incontesté de Ligue 1 et quadruple tenant du titre, rejoindra Caen, Dijon, Nantes et Orléans en quart de finale de la Coupe de France ? À partir de 18h30, au Groupama Stadium de Lyon-Décines, tombeurs de Limoges (N3), Chamalières (N3), Gravelines (R1) et des Herbiers (N2) derniers finalistes, les Tigres Caladois s’attaquent au plus gros morceau de la compétition. Un PSG qui ne veut pas lâcher un autre trophée, après son élimination de la Coupe de la Ligue, et qui a écarté de sa route la GSI Pontivy (N3) puis le RC Strasbourg, lors des tours précédents.

Les compositions d’équipes :

FC Villefranche Beaujolais : Philippon - Ertel, Pagerie, Gonzalez - Lacour, Jasse, Burel, Sergio - Lemb, M’Madi - Benedick

Paris Saint-Germain : Areola - Meunier, Kehrer, Marquinhos, Bernat - Di Maria, Draxler, Paredes, Diaby - Nkunku - Choupo-Moting