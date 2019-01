Depuis 9h30 ce matin, le monde du football tremble pour Emiliano Sala disparu en mer à bord d’un petit avion depuis lundi soir 21h au large de Guernesey. Interrogé par Cnews, le président du FC Nantes, l’ancien club de l’attaquant argentin désormais à Cardiff, a réagi à l’information et veut garder espoir. « Je pense que Emiliano Sala a voulu absolument dire au revoir à tous ses copains. C’est un garçon poli, gentil, adorable, adoré par tout le monde. Il était toujours très respectueux, très courtois. Je pense à sa famille, à tous ses amis. Le reste on ne sait pas encore. Je suis toujours dans l’espoir que ce n’est pas fini et qu’il est quelque part. Sincèrement, c’est un garçon adorable ».

Relancé par le journaliste de la chaîne d’information en continu, le président nantais a avoué ne pas être au courant de la présence du joueur sur les bords de l’Erdre hier. « « Je ne suis au courant de rien. Je viens de l’apprendre il y a 1 h 30 par les journalistes. Je n’étais même pas au courant qu’il était à Nantes hier. C’est un garçon qui n’appartient plus à Nantes. Il fait ce qu’il veut. J’ai encore espoir qu’on va le retrouver. » Une ultime déclaration qui ne devrait pas manquer de faire réagir...