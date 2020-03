Et si la Premier League était annulée pour cette saison ? C’est ce qu’évoque la vice-présidente de West Ham, Karren Brady, dans sa chronique pour The Sun. La dirigeante des Hammers pense que la suspension de la Premier League annoncée jusqu’au 4 avril devrait être prolongée car la situation ne devrait pas s’arranger d’ici-là.

Ainsi, elle évoque même une annulation de la compétition pour cette saison. « Comme les matchs à la fois en PL et en EFL sont affectés, la seule chose juste et raisonnable à faire est de déclarer la saison entière nulle et non avenue », écrit-elle. Une décision, qui, si elle venait à être prise arrangerait West Ham, seizième, et qui luttait pour le maintien. En revanche, cette annonce serait très difficile à accepter pour Liverpool, qui écrase la concurrence cette saison et peut prétendre à son premier sacre depuis 1990. Affaire à suivre.