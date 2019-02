La 25e journée de Premier League se poursuit ce lundi avec un duel intéressant entre West Ham et Liverpool. A domicile, les Londoniens s’organisent en 4-2-3-1 avec Lukasz Fabianski dans les buts ainsi que Ryan Fredericks, Issa Diop, Angelo Ogbonna et Aaron Cresswell en défense. Le double pivot est composé de Mark Noble et Declan Rice tandis que Robert Snodgrass, Felipe Anderson et Michail Antonio évoluent un cran plus haut. Enfin, la pointe de l’attaque est occupée par Chicharito.

De son côté, Liverpool veut conserver son avance en tête de la Premier League et présente une équipe ambitieuse avec Alisson Becker dans les cages. James Milner, Joël Matip, Virgil Van Dijk et Andy Robertson l’assistent dans les phases défensives. Fabinho, Adam Lallana et Naby Keïta forment le trio de l’entrejeu. Pas de surprise en attaque avec les titularisations de Mohamed Salah, Roberto Firmino et Sadio Mané.

Les compositions :

West Ham : Fabianski - Fredericks, Diop, Ogbonna, Cresswell - Noble, Rice - Snodgrass, Anderson, Antonio - Chicharito

Liverpool : Alisson - Milner, Matip, Van Dijk, Robertson - Lallana, Fabinho, Keïta - Salah, Firmino, Mané