Une offre totalement folle. Pour s’attacher les services de Marko Arnautovic, le Shanghai SIPG aurait proposé pas moins de 35 M£ (environ 39 M€) à West Ham dernièrement. Annoncé de plus en plus sur le départ par la presse anglaise, l’avant-centre de 29 ans n’a cependant pas encore quitté les Hammers. Avant la rencontre de samedi face à Bournemouth (16h, 23e journée de Premier League), Manuel Pellegrini est revenu sur ce dossier, et l’entraîneur du club anglais n’a pas caché que l’Autrichien était proche du départ.

« Comment se sent-il ? Quand vous avez avez une offre aussi élevée, tout le monde veut partir. Il a un contrat ici (jusqu’en juin 2022, ndlr), nous savons ce qui va se passer dans les jours à venir. Tout le monde parle de son avenir. Il sait quelle est la meilleure option pou lui. Nous verrons ce qui se passera entre les clubs. (...) Je ne pensera pas qu’il refusera de jouer (d’aller au clash pour partir, ndlr) », a expliqué le coach âgé de 65 ans comme le relaye Sky Sports.