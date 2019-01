Le bras de fer engagé entre Marko Arnautovic et son club, West Ham, pourrait prendre fin prochainement. Selon The Sun, le joueur autrichien devrait rejoindre le Shanghai SIPG cette semaine, avant le match de samedi prévu contre Bournemouth (16h). West Ham ne voulait à l’origine pas vendre son joueur, qui réalise une superbe saison chez les Hammers (8 buts cette année), allant même jusqu’à publier un communiqué sur son site pour indiquer que l’Autrichien « a un contrat et n’est pas à vendre. »

Mais West Ham va se plier à la volonté d’Arnautovic, qui souhaite rejoindre la Chine. L’équipe londonienne devrait toucher 35 M£ (environ 39 M€) pour la vente de l’avant-centre. Ce dernier semble d’ailleurs avoir déjà fait ses adieux à ses supporters samedi dernier, lors du derby remporté contre Arsenal (1-0), au moment de son remplacement par Andy Carroll (71e).