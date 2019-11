Actuel 16e de Premier League, West Ham connaît un début de saison poussif. Une situation qui met alors en péril la place de son entraîneur Manuel Pellegrini, arrivé sur le banc des Hammers le 22 mai 2018. Son équipe reste sur une série de six matches sans victoires en championnat et est donc à 4 points de la zone de relégation. L’objectif des dirigeants de West Ham était de faire partie des six premiers au classement. De ce fait, et selon le Mirror, le visage de son successeur serait déjà en train de se dessiner.

Si l’ancien entraîneur de Manchester City venait à être remercié, le nom de Rafael Benítez, longtemps sur les tablettes du club, referait surface. L’Espagnol est actuellement en poste en Chine, avec le Dalian Yifang en Chinese Super League. Le salaire qu’il touche là-bas, à savoir environ 14 millions d’euros par an, ne semble pas être un frein. Reste à savoir si le coach en place parviendra à redresser la barre. Début de réponse face à Tottenham samedi prochain.