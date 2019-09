Le 4 avril dernier, la Juventus a annoncé la prolongation de contrat de Mario Mandzukic jusqu’en juin 2021. Mais quelques semaines plus tard, le Croate n’est plus vraiment le bienvenu à Turin. Poussé vers la sortie, il a notamment été approché par Manchester United et le Paris Saint-Germain. Mais l’ancien joueur du Bayern Munich a décliné toutes les propositions, préférant patienter jusqu’en janvier et inverser la tendance.

Pourtant, Maurizio Sarri a décidé de ne pas l’inclure dans la liste pour l’UEFA Champions League. Un coup dur pour Mandzukic qui pourrait finalement partir en janvier. La Chine et Manchester United sont des destinations possibles. Toutefois, le Daily Mail révèle que West Ham étudierait cette piste pour le mois de janvier 2020. D’ici là, Mario Mandzukic aura le temps de réfléchir à son avenir.

