La superbe saison de Wilfried Zaha du côté de Crystal Palace (10 buts et 10 passes décisives en Premier League) fait de l’Ivoirien un joueur convoité sur le marché des transferts. Pour le moment, plusieurs gros clubs sont intéressés par le joueur de 26 ans (PSG, Tottenham), capable d’évoluer sur les différents fronts de l’attaque, sachant qu’il a déjà déclaré à plusieurs reprises qu’il voulait quitter le club cet été, malgré le fait que son contrat à Crystal Palace expire en 2023.

Et c’est à Arsenal que Zaha veut atterrir, comme l’indique The Daily Mirror. L’attaquant est un grand supporter des Gunners depuis plusieurs années et rêve de jouer dans l’équipe dirigée par Unai Emery. Cela le pousse à demander à ses dirigeants de baisser son prix de vente, qui est fixé à 80 M£ (environ 89 M€) par Crystal Palace, afin qu’il puisse rejoindre Arsenal.

