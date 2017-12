Paul-Georges Ntep (25 ans) est sur le départ au VfL Wolfsbourg. On sait que l’AS Saint-Etienne ou l’OGC Nice se sont déjà positionnés pour tenter de récupérer l’ailier international tricolore (2 sélections). Et visiblement, les deux écuries de Ligue 1 disposent d’un autre argument de poids dans les négociations avec les Loups.

Selon Bild, le retour anticipé de Josip Brekalo (19 ans) de son prêt concluant au VfB Stuttgart (1 but en 14 apparitions en Bundesliga) augmente encore un peu plus la concurrence offensive au VfL. Et puisque l’ancien Rennais ne jouait déjà pas beaucoup... Aux clubs français d’en profiter.