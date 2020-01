Juillet 2019. Après de belles performances avec l’AC Milan, Patrick Cutrone tape dans l’oeil de Wolverhampton qui n’hésite pas à sortir environ 18 millions d’euros pour le recruter. Mais six mois plus tard, l’attaquant italien, qui avait alors signé un contrat de quatre ans, regrette (certainement) son choix. Sous les ordres de Nuno Espirito Santo, le joueur de 22 ans n’a fait que 24 apparitions toutes compétitions confondues (3 buts), dont deux titularisations en Premier League.

En manque de temps de jeu pour ses débuts, Patrick Cutrone va donc déjà aller voir ailleurs, et pas en prêt. Ce jeudi, Sky Sports avançait que le principal concerné allait rejoindre la Fiorentina lors de ce mercato hivernal. Et quelques heures plus tard, la Viola a publié des photos du joueur lors de son arrivée à l’aéroport. L’Italien va donc, sauf revirement de situation, porter le maillot de la Fiorentina, l’actuel club de Franck Ribéry.