Alors joueur du FC Barcelone, Yaya Touré (36 ans) s’est engagé, le 2 juin 2018, avec Manchester City. Là-bas, il a signé un contrat de cinq ans pour un transfert qui a avoisiné les 32 millions d’euros. Cependant, la réalité de ce transfert possède son lot d’anecdote. Dans une interview accordée à The Times, le milieu de terrain s’est confié sur le déroulement des négociation, mettant également en scène l’arrivée d’un certain David Silva (qui a signé en juillet 2010).

« J’étais au téléphone avec Garry Cook. Il m’a promis qu’il allait amener des joueurs pour m’aider à faire de grandes choses à City. J’ai dit : "Signez Silva d’abord, et je viendrai. Et Silva disait : "Signez Yaya d’abord et je viendrai ! J’ai dit à Silva : "Signez ! Je ne vais pas m’enfuir ! Il ne m’a pas cru parce que j’étais à Barcelone, l’une des meilleures équipes du monde. Mais il était temps de changer. Kolo m’a dit de venir. Je dois l’écouter », a-t-il expliquer avant de mettre en avant ses premiers pas avec les Citizens. « Je viens ici pour gagner et faire de City l’une des meilleures équipes de la Premier League. Les gens se moquaient de moi au début. Je fais réaliser à mes coéquipiers ce que nous pouvons devenir en commençant avec un trophée, la FA Cup ». La suite, nous la connaissons.