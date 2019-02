Ce vendredi avait lieu le tirage au sort des huitièmes de finale de l’UEFA Youth League. Mais pas que. Puisque les quarts étaient également définis, à Nyon, en Suisse ! Disputés en un seul match, les huitièmes de finale auront lieu les 12 et 13 mars prochains, alors que les quarts de finale seront disputés les 2 et 3 avril prochains. Alors quel a été le sort réservé à l’Olympique Lyonnais et Montpellier, les deux derniers représentants tricolores dans cette épreuve ?

Les deux formations de l’Hexagone ont pêché de gros poissons au tour suivant. Champion de France en titre, Montpellier ira défier Chelsea, à Londres. De son côté, l’Olympique Lyonnais recevra l’Ajax Amsterdam au Groupama Training Centre. Les 8es de finale ont également accouché d’un alléchant derby de Madrid entre l’Atlético et le Real. En cas de qualification, le MHSC affrontera le vainqueur de Dinamo Zagreb - Liverpool en quarts de finale, alors que le FC Barcelone, champion en titre, ou le Hertha Berlin, attendraient l’OL au tour suivant.

Le tirage au sort complet des 1/8es de finale de la Youth League :

Chelsea FC (ANG) - Montpellier HSC (FRA)

Midtjylland (DAN) - Manchester United (ANG)

Dinamo Zagreb (CRO) - Liverpool (ANG)

Olympique Lyonnais (FRA) - Ajax Amsterdam (HOL)

FC Barcelone (ESP) - Hertha Berlin (ALL)

FC Porto (POR) - Tottenham (ANG)

Hoffenheim (ALL) - Dynamo Kiev (UKR)

Atlético de Madrid (ESP) - Real Madrid (ESP)

Le tirage au sort complet des 1/4 de finale de la Youth League :

FC Barcelone (ESP) ou Hertha Berlin (ALL) - Olympique Lyonnais (FRA) ou Ajax Amsterdam (HOL)

Hoffenheim (ALL) ou Dynamo Kiev (UKR) - Atlético de Madrid (ESP) ou Real Madrid (ESP)

FC Porto (POR) ou Tottenham (ANG) - Midtjylland (DAN) ou Manchester United (ANG)

Chelsea FC (ANG) ou Montpellier HSC (FRA) - Dinamo Zagreb (CRO) ou Liverpool (ANG)