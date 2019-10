Énorme coup dur pour Emanuel Mammana (23 ans). L’ancien pensionnaire de l’Olympique Lyonnais (17 matches en L1, 1 but en 2016/17) souffre d’une rupture partielle du ligament croisé antérieur du genou gauche.

Le Zenit Saint-Pétersbourg annonce que l’Argentin ratera au moins les 8 prochains mois de compétitions, selon le premier diagnostic. Un énorme coup dur pour l’ex de River Plate qui avait déjà connu pareille blessure en mars 2018...

A preliminary diagnosis reveals that Mammana has suffered a partial rupture to the anterior crucial ligament within his left knee.

Mammana will now travel to a European clinic where an in-depth examination will commence.

If an operation is required he could miss up to 8 months. pic.twitter.com/W8SOKYiQsO

— FC Zenit in English (@fczenit_en) October 11, 2019