Actuellement aux Etats-Unis où il évolue avec le LA Galaxy, Zlatan Ibrahimovic continue de faire parler de lui. Cette fois-ci, l’attaquant de 37 ans se confie à De Telegraaf et mentionne son après-carrière, où il pourrait retourner dans un club qu’il connaît bien : l’Ajax d’Amsterdam.

En effet, le Suédois ne dirait pas non pour revenir chez les Néerlandais, en tant que directeur sportif. « Normalement, je ne retourne pas dans des clubs où j’ai déjà joué, mais peut-être qu’après ma carrière, je pourrais travailler à l’Ajax, a-t-il déclaré. Alors je ferais un meilleur travail que ceux qui sont assis là maintenant ». Le joueur éprouve une certaine affection pour ce club où il a évolué entre 2001 et 2004 : « L’Ajax est toujours mon club aux Pays-Bas et je suis fier de l’avoir fait, surtout quand je vois comment ils se présentent en Europe. Ils ont fait ce que personne ne s’attendait et ils ont produit des joueurs qu’ils sont habitués à produire. C’est merveilleux à voir. »

