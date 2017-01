La presse portugaise est unanime, Gonçalo Guedes (20 ans) sera transféré d’ici la fin du mercato d’hiver. Benfica aurait choisi de vendre son jeune attaquant pour renflouer ses caisses. Record explique que le Lisboète a des chances de rejoindre le Paris SG, qui mettrait 30 M€ sur la table pour se l’offrir. Mais qui est-il ? Foot Mercato vous propose d’en apprendre un peu plus sur lui.

Un pur produit de Benfica

Gonçalo Guedes a fait toute sa formation à Benfica. Il a démarré chez les équipes de jeunes, gravissant les échelons les uns après les autres jusqu’à l’équipe première. Lancé dans le grand bain en octobre 2014, à tout juste 17 ans, par Jorge Jesus, il attendra d’avoir plus régulièrement sa chance lors de la saison 2015/16 au sortir d’un championnat réussi avec l’équipe réserve, en Segunda Divisão (8 réalisations en 32 apparitions). Il est même devenu le plus jeune Portugais à marquer en Ligue des Champions la saison passée sur la pelouse de l’Atlético Madrid (1-2) à un peu plus de 18 ans. Depuis le début de l’exercice et ce jusqu’au retour de blessure de Jonas, l’attaquant était titulaire aux côtés de Kostas Mitroglou ou Raul Jimenez. Comme Renato Sanches, vendu à l’été 2016 au Bayern Munich pour 35 M€ hors bonus, Guedes est l’un des symboles de la nouvelle politique du club, censée s’appuyer sur les talents issus de son académie.

Le PSG le suit depuis très longtemps

Le Paris SG, qui aurait bouclé son transfert pour environ 30 M€, est sur ses traces depuis extrêmement longtemps. Selon nos informations, en décembre 2013, le club de la capitale avait déjà noté son nom sur ses tablettes. Les Rouge-et-Bleu s’étaient enthousiasmés après sa formidable campagne en Youth League lors de la saison 2013/14. Avec le SLB, le natif de Benavente, capable d’évoluer sur tout le front de l’attaque, s’était hissé en finale, contre le FC Barcelone de Munir El Haddadi (défaite 0-3), inscrivant notamment 4 réalisations pendant le tournoi. L’AS Monaco s’était également penché sur son cas, tout comme le FC Barcelone, le Real Madrid, Chelsea, Manchester City, Manchester United, Arsenal, l’Inter Milan, le FC Valence et l’AC Milan. Seul hic pour le PSG, il ne pourra pas l’aligner en Ligue des Champions.

Un avenir tout tracé en sélection

Le jeune homme évolue sous les couleurs lusitaniennes depuis 2012 et sa première apparition avec les moins de 15 ans. Il a depuis connu toutes les catégories, jusqu’à la consécration : 2 capes avec les A, en novembre 2015, lors de matches amicaux contre la Russie (1-0) et le Luxembourg (0-2). « C’est une grande fierté, c’est la reconnaissance d’une vie entière de travail et l’accomplissement d’un rêve. Je suis très heureux », expliquait-il à l’époque au micro de Benfica TV. S’il n’est pas encore incontournable au regard de Fernando Santos, ce dernier incarne l’avenir dans un secteur de jeu où Cristiano Ronaldo, Nani ou encore Ricardo Quaresma se font vieillissants.

Un joueur complet, mais qui marque peu

« Gonçalo est un joueur très bon, il a un potentiel énorme. Il dribble bien, ses contrôles orientés sont un régal. Il est puissant, rapide et possède une grosse frappe aussi bien du pied gauche que du pied droit ou de la tête... Il n’a pas peur d’assumer les risques et les un-contre-un. Il a une maturité énorme, que l’on voyait déjà à ses débuts ». Voilà comment Luis Norton de Matos, son entraîneur avec la réserve de Benfica, évaluait ainsi le potentiel de l’attaquant dans les colonnes de Maisfutebol. L’arsenal d’un joueur complet, capable d’évoluer à plusieurs positions (à droite, à gauche, en soutien de l’attaquant de pointe), en somme. Petit bémol : baladé un peu partout, il affiche des statistiques peu à son avantage, avec 8 réalisations en 57 apparitions en équipe première.

Des bisbilles d’agents

Révélé alors qu’il était encore conseillé par Paulo Rodrigues, le Lusitanien appartient désormais à l’écurie Gestifute de Jorge Mendes. Un "transfert" qui donne lieu à une passe d’armes devant les tribunaux. Le premier demande en effet réparation financière à hauteur de 1,8 M€. C’est lui qui avait négocié la dernière prolongation de Guedes (signée en avril 2015, pour un nouveau contrat jusqu’en juin 2021, assorti d’une clause libératoire fixée à 60 M€), mais la commission d’agent avait été versée à Mendes. Il estime donc être dans son droit et réclame donc dédommagement.