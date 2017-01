Gonçalo Guedes tout proche du PSG !

Depuis plusieurs semaines déjà, la presse portugaise évoque régulièrement le cas de Gonçalo Guedes, jeune milieu offensif de Benfica, annoncé sur le départ. Trois clubs se disputent ses faveurs : le Paris Saint-Germain, l’AS Monaco, et Manchester United. Dimanche, les médias lusitaniens annonçaient une première offre formelle parisienne, a priori repoussée par le club lisboète. Mais ce dimanche, Guedes a suivi le match de son équipe depuis les tribunes, car son départ est imminent. Selon Record, le PSG tient la corde : le joueur aurait choisi de rejoindre la capitale française, et les négociations pourraient aboutir très vite, peut-être même dès ce lundi.

Dortmund chipe Alexander Isak au Real Madrid !

Le Real Madrid pensait avoir gagné la bataille pour « le nouveau Zlatan Ibrahimovic », Alexander Isak. Plusieurs médias espagnols annonçaient le transfert comme imminent, mais finalement, c’est bien le Borussia Dortmund qui remporte le gros lot ! Bild assure ce matin que le BVB a doublé le club madrilène sur le fil, grâce à une offre de 9 M€. Le journal évoque un accord total pour le buteur de l’AIK. Une photo d’Isak signant son nouveau contrat a même déjà fuité sur les réseaux sociaux. L’officialisation est imminente !

L’Angleterre sous le choc

C’est sans aucun doute l’image (terrible) du week-end. Lors de la rencontre entre Chelsea et Hull City, Ryan Mason a été évacué sur civière et sous assistance respiratoire, suite à un choc tête contre tête avec Gary Cahill. Le diagnostic est rapidement tombé : fracture du crâne. Le joueur a été opéré et sa situation inquiète le pays, et par extension, les tabloïds. Certains d’entre eux, dont The Mirror, assurent que Mason se trouve actuellement entre la vie et la mort. Son club est beaucoup moins alarmiste et a communiqué dans la soirée qu’il se trouve dans un état stable.