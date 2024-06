Cristiano Ronaldo veut attirer deux anciens coéquipiers du Real Madrid à Al-Nassr !

Samedi soir, Cristiano Ronaldo a certainement suivi à distance la nouvelle consécration du Real Madrid sur la scène européenne. Tombeur du Borussia Dortmund (2-0), le club madrilène a, en effet, célébré la 15e Ligue des Champions de son histoire. Une réussite sportive déroutante contrastant forcément avec les derniers mois vécus par le Portugais en Arabie saoudite. Défait par Al-Hilal en finale de la Coupe du Roi des Champions, l’ancien buteur des Merengues a ainsi clôturé une saison sans le moindre titre avec Al-Nassr. Pour rappel, le club de Riyad a échoué à la deuxième place du Championnat et n’a pas dépassé les quarts de finale en Ligue des champions asiatique.

Un bilan décevant pour la formation saoudienne, qui n’a jamais caché son intention de régner sur la Saudi Pro League. Bien décidé à prendre sa revanche sur la bande à Neymar, celui qui s’apprête à disputer l’Euro 2024 avec le Portugal a donc établi une stratégie sans équivoque : utiliser sa proximité avec la Casa Blanca pour renforcer Al-Nassr. Dans cette optique, Marca annonce, ce dimanche, que l’international lusitanien (206 sélections, 128 buts) a approché deux anciens coéquipiers du Real Madrid. Le premier n’est autre que Nacho.

CR7 veut utiliser sa connexion avec Madrid !

En fin de contrat en juin prochain, celui qui vient d’ajouter une sixième Ligue des Champions à son palmarès était dernièrement annoncé du côté de la MLS, et plus précisément l’Inter Miami, où réside déjà Sergio Busquets, Jordi Alba, Lionel Messi et Luis Suarez. Oui mais voilà, selon le quotidien espagnol, le défenseur madrilène de 34 ans aurait d’ores et déjà abandonné la piste floridienne et pourrait donc se laisser convaincre par CR7. Outre le natif de Madrid, Cristiano Ronaldo a également directement appelé Casemiro, aujourd’hui sous les couleurs de Manchester United, huitième du dernier exercice de Premier League.

Conscient de la qualité de l’international auriverde (75 sélections, 7 buts), celui qui a inscrit 44 buts et délivré 13 passes décisives en 45 matches toutes compétitions confondues cette saison souhaiterait, en effet, attirer le milieu de terrain des Red Devils, sous contrat jusqu’en juin 2026. Un nouveau challenge qui pourrait d’ailleurs séduire le principal intéressé, qui plus est au regard des difficultés actuellement rencontrées par les pensionnaires d’Old Trafford. Si la tâche s’annonce complexe, CR7 semble quoi qu’il en soit bien décidé à faire jouer son réseau pour offrir un second souffle à Al-Nassr. Affaire(s) à suivre…