« Bernardo est déjà un joueur important pour le football portugais. Ici, en France, il est considéré comme l’un des meilleurs du championnat, on parle d’un jeune de 22 ans, qui possède encore une énorme marge de progression. Il progresse toujours dans le domaine de la prise de décision, dans la lecture et la compréhension du jeu, au-delà de ses qualités techniques et de sa vitesse ». Il y a quelques jours, dans les colonnes de Record, le coach de l’AS Monaco Leonardo Jardim s’est enflammé pour Bernardo Silva (22 ans), son milieu offensif recruté à Benfica à l’été 2014.

Ravi de cette réussite, le club princier, qui entretient de bonnes relations avec les Portugais (outre Silva, ils ont par ailleurs collaboré pour Hélder Costa), pourrait bien à nouveau piocher du côté du club lisboète dans les prochaines semaines. Le quotidien portugais Diario de Noticias explique que les pensionnaires du Stade Louis II seraient venus aux renseignements pour Pizzi (27 ans). Le milieu de terrain est tout simplement le leader technique du SLB cette saison, comme en témoignent ses statistiques (6 buts et 3 passes décisives en 15 matches de Liga NOS). Il brille par son activité dans le cœur du jeu et sa capacité à créer des situations offensives pour son équipe.

De la concurrence sur le dossier

Ses qualités ont séduit les Rouge-et-Blanc, qui pourraient perdre Tiémoué Bakayoko (22 ans), annoncé avec insistance dans le viseur de Chelsea. Mais les Monégasques ne sont pas seuls sur le coup. Toujours d’après le Diario de Noticias, l’AC Milan et le FC Valence seraient également séduits par le profil de l’international lusitanien (4 sélections, 1 but), passé par Braga, l’Atlético Madrid, le Deportivo La Corogne ou l’Espanyol Barcelone. Mieux, son représentant Jorge Mendes a déjà reçu des juteuses propositions en provenance d’écuries de Chinese Super League. Des offres repoussées car le natif de Bragança souhaite rester en Europe.

Benfica voit cette agitation d’un mauvais œil. Du coup, les triples champions du Portugal en titre tentent de prolonger le bail de leur métronome, qui court actuellement jusqu’en juin 2019 et comporte une clause libératoire fixée à 35 M€. Ils entendent augmenter ce montant et revaloriser le salaire du joueur. Suffisant alors que Monaco et ses autres prétendants se font menaçants ? Réponse dans les prochaines semaines...