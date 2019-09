C’est le premier gros match de la saison de l’autre côté des Pyrénées, et le premier test pour les deux clubs de la capitale en Liga. Le Real Madrid se déplace au Wanda Metropolitano pour affronter l’Atlético de Madrid ; un duel entre deux équipes qui ont plutôt bien réussi leur entame de championnat d’un point de vue statistique, puisque les Merengues sont premiers, et les Colchoneros troisièmes à égalité avec le deuxième, la Real Sociedad, à un petit point des Blancos.

Pourtant, les sensations laissées par les deux équipes n’ont pas toujours été très bonnes depuis la mi-août. Zinedine Zidane a ainsi clairement été critiqué par les médias et une partie des supporters du Real Madrid, notamment à cause du jeu pas franchement flamboyant proposé par son équipe sur les premières journées de championnat. Même cas de figure pour Diego Simeone, qui, malgré des intentions un peu plus offensives que les années précédentes, peine à faire briller ses attaquants. On rappelle que les deux équipes se sont déjà affrontées en amical cet été, et que les Colchoneros s’étaient imposés 7-3...

L’artillerie lourde des deux côtés

Pour ce match, l’entraîneur argentin devrait aligner du classique en défense. Jan Oblak est comme souvent attendu au tournant sur sa ligne, protégé par cette charnière Giménez-Savic. Les deux nouveaux latéraux, Renan Lodi et Kieran Trippier, auront encore un rôle conséquent dans l’animation offensive et la solidité défensive de l’équipe. Au milieu, El Cholo risque de sécuriser avec un double pivot Thomas-Llorente, avec Koke et Saúl sur les ailes, laissant Thomas Lemar sur le banc. Devant, João Félix accompagnera Diego Costa. Alvaro Morata est lui suspendu.

Zinedine Zidane lui va encore compter sur Thibaut Courtois dans les cages. Nacho sera aligné à gauche compte tenu des absences, alors que Carvajal sera à droite. Le duo Varane-Ramos sera bien présent en charnière. Dans l’entrejeu, Casemiro, Kroos et James devront assurer l’animation offensive merengue et servir Gareth Bale, Eden Hazard et un Karim Benzema en feu en ce moment. Tous les ingrédients sont là pour qu’on assiste à une sacrée rencontre !

