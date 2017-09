La situation semble pour le moins tendue en ce moment au Bayern Munich. « A ce jour, le Bayern n’a jamais mis beaucoup plus que 40 millions pour un joueur (...) Si tu veux jouer dans la cour des grands, il faut des joueurs de qualité. Si l’on veut attirer un joueur de qualité mondiale, le Bayern doit être plus créatif », expliquait Robert Lewandowski il y quelques jours. Des déclarations qui ont mis le feu aux poudres à Munich, puisque le Polonais s’est vite fait recadrer par la direction bavaroise. Dans le même temps, Carlo Ancelotti est régulièrement critiqué par les observateurs, alors qu’on évoque par exemple des relations tendues entre l’Italien et Thomas Müller.

Quoi qu’il en soit, Robert Lewandowski a pris une décision pour son avenir. Effectivement, selon les informations de AS, le joueur du Bayern Munich serait obsédé par l’idée de jouer pour le Real Madrid dans un futur immédiat, le club de la capitale espagnole n’étant autre que le club de ses rêves. Les agents du joueur seraient d’ailleurs derrière les déclarations récentes de Lewandowski, et les réunions avec la direction munichoise vont être régulières tout au long de la saison, et ce pour que le club fixe un prix pour son attaquant.

Reste tout de même à voir si le Real Madrid sera intéressé par Lewandowski. S’il y a déjà eu beaucoup de rumeurs par le passé, le club madrilène semble avoir changé de politique et ne recrute plus de joueurs d’un age aussi avancé. D’où l’intérêt pour le jeune Timo Werner par exemple. Il faut aussi que les dirigeants bavarois soient disposés à le laisser filer, mais la détermination du joueur à rejoindre la Liga pourrait faire la différence.