Le dossier Matthijs de Ligt, le jeune défenseur et capitaine de l’Ajax Amsterdam, devrait connaître son épilogue ce lundi. En effet, tout semble bouclé avec la Juventus Turin. La Vieille Dame l’attend ce jour et espère lui faire signer son contrat de cinq ans, avec une clause à 150 millions d’euros. Les Turinois se sont mis d’accord ce week-end avec le club néerlandais et c’est ce qui devrait être l’issue la plus probable de ce dossier qui a tenu tout le monde en haleine pendant deux mois.

À moins que le FC Barcelone, premier favori pour l’acquérir, ne fasse un retour tonitruant dans l’affaire. C’est ce qu’explique Mundo Deportivo : « le Barça tente un dernier coup pour De Ligt ». Dans cet article, il est expliqué que le président du Barça, Josep Maria Bartomeu, présent hier pour présenter à la presse Antoine Griezmann, s’est déplacé lui-même à Amsterdam pour convaincre le joueur de changer d’avis et de rejoindre Frenkie de Jong en Catalogne.

Mino Raiola a parlé à Bartomeu

Cette façon de faire avait déjà payé avec le milieu de terrain alors, pourquoi pas s’est-il probablement dit. Sauf que celui qu’il a rencontré, c’est Mino Raiola, l’agent du défenseur international néerlandais. C’est simple, le représentant a communiqué les chiffres du transfert à la Juventus et expliqué à Bartomeu qu’il fallait mettre au moins autant (commission de 11 M€ et salaire annuel de 10) pour que les discussions reprennent. « Bartomeu voulait parler face à face avec le joueur, expliquer sa proposition en détail et lui faire comprendre que le Barça va bien plus loin qu’une simple équipe de football, chose dont aucun autre club au monde ne peut se vanter. Le footballeur, tout en admettant qu’il fût très avancé avec la Juve, n’a pas hésité à le rencontrer », précise le média espagnol.

Toutefois, il est peu probable que ces discussions portent leur fruit puisque De Ligt devrait débarquer en Italie en ce lundi avant de passer sa visite médicale et de s’engager en faveur du champion d’Italie 2019. Le Barça aura alors raté de peu le défenseur alors qu’il semblait avoir la main mise dessus au début de l’été. Après le dossier Griezmann et celui concernant De Ligt, il ne reste que deux gros suspens : où ira Paul Pogba la saison prochaine et surtout quels sont les nouveaux épisodes du feuilleton Neymar ?

