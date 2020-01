Le voyage d’Oscar Grau, directeur général du Barça, et d’Eric Abidal, secrétaire technique, avait donc un but bien précis. Si l’excuse avancée était de visiter Ousmane Dembélé, en pleine récupération de sa blessure à Doha, les dirigeants du club catalan ont bel et bien approché Xavi Hernandez pour lui proposer le poste d’entraîneur. La journée de samedi a encore été très animée, alors que c’est aujourd’hui que l’ancien milieu de terrain du club et de la Roja donnera sa réponse.

« Je ne vais pas cacher que mon rêve est d’entraîner le Barça. Tout le monde le sait, mais maintenant je suis concentré sur Al-Sadd. Le Barça a parlé avec moi, et avec Dembélé aussi. Abidal est un ami, c’est tout. Je ne peux rien dire de ce qui se passe, parce que j’ai beaucoup de respect pour Valverde et mon club actuel », lançait le principal concerné samedi soir en conférence de presse, alors que le directeur sportif du club qatari a dévoilé l’existence de négociations entre son entraîneur et le club catalan.

La portada del domingo 12 de enero 'Xavi YA'https://t.co/XuNeg4x2XN pic.twitter.com/JEtVJxP0Y4 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) January 11, 2020

Le vestiaire a pris contact avec Xavi

La machine serait bel et bien lancée, et Oscar Grau, Eric Abidal et Xavi Hernandez auraient encore dîné ensemble hier. Une dernière réunion suite à laquelle l’ancien maestro du Barça de Pep Guardiola notamment va devoir donner une réponse définitive. Et selon les informations de la Cadena COPE, des agents du joueur seraient déjà en train de rédiger les contrats qui le lieront au FC Barcelone... De son côté, Sport avance que des membres importants du vestiaire barcelonais ont appelé Xavi pour connaître ses intentions, mais aussi pour lui faire savoir que l’équipe avait besoin d’un électro-choc.

Esta es la #portadaSPORT de este domingo https://t.co/pBi2XmpMdT — Diario SPORT (@sport) January 11, 2020

Pour Mundo Deportivo, la volonté de l’ancien numéro 8 de la Roja était plutôt de reprendre le Barça cet été, mais il pourrait donner une réponse positive dès maintenant. Les négociations se sont prolongées tout au long de la nuit, avec le feu vert du vestiaire. Lionel Messi et Sergio Busquets sont notamment cités comme joueurs particulièrement favorables à une arrivée de leur ancien coéquipier sur le banc. Une chose est sure en revanche, c’est bel et bien fini pour Ernesto Valverde, et il sera intéressant de voir ce que fera le Barça en cas de "non" de Xavi...