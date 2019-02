Lorsque le FC Barcelone s’est jeté sur l’occasion, le club catalan pensait surtout anticiper le futur. Malgré les présences de Gerard Piqué, Clément Lenglet, Samuel Umtiti, Thomas Vermaelen et Jeison Murillo, les Blaugranas ont en effet été séduits par le potentiel du jeune Jean-Clair Todibo. Âgé de 19 ans, celui qui évoluait alors à Toulouse présentait le gros avantage d’être un joueur prometteur libre de tout contrat en juin prochain. Une aubaine sur laquelle le Barça a sauté en annonçant, dans un premier temps, l’arrivée du Toulousain l’été prochain. Cependant, face au choix du TFC de laisser le joueur à l’écart, les Culés ont décidé de mettre la main à la poche (1 M€ + 2 M€ de bonus) pour rapatrier Todibo à Barcelone dès cet hiver.

L’objectif annoncé des Espagnols est alors simple et très clair : le Français est placé en équipe première et passera les prochains mois de la saison 2018/2019 au contact des stars du club pour continuer son apprentissage du très haut niveau sans pression, avant d’espérer peut-être du temps de jeu à partir du prochain exercice. C’est tout du moins ce qu’avait laissé entendre Eric Abidal le 1er février dernier. « Todibo est là, il continuera à grandir et s’adaptera au pays, au jeu, au club et c’est l’entraîneur qui décidera. C’est un joueur pour l’équipe première. Donc on pense qu’il jouera en équipe première. Il ne connaît pas son nouvel environnement donc nous sommes là pour l’aider. Il vaut mieux qu’il soit là pour apprendre et grandir avec nous », avait déclaré le directeur sportif blaugrana lors de la présentation officielle du joueur. Depuis, les choses auraient quelque peu changé. A l’avantage du Français.

Todibo serait déjà passé devant Murillo

Deux médias catalans, Sport et Catalunya Radio, affirment que si Kevin-Prince Boateng (autre recrue hivernale) ne se distingue pas plus que ça, Jean-Clair Todibo marque, quant à lui, de précieux points. « Todibo impressionne Valverde », écrit d’ailleurs le quotidien qui ajoute que si le joueur est arrivé en provenance d’un club et d’un championnat différent, ce dernier comprendrait parfaitement les concepts du jeu du Barça. Sans oublier une force athlétique jugée très intéressante. Et ce n’est pas tout puisque le journal ajoute que l’ancien Pitchoune serait désormais passé devant Murillo dans la hiérarchie instaurée par l’entraîneur culé.

Un sentiment partagé par la radio pro Barça. « Le club est très surpris par le rendement, l’attitude et le professionnalisme du Français. Enthousiasme du corps technique », a-t-on pu entendre de la part d’un des journalistes suiveurs du club catalan. Dès lors, face à cette unanimité, les deux médias annoncent qu’Ernesto Valverde réfléchirait à l’idée de lancer Todibo dans le grand bain dès cette saison. Une information qui ravira sans doute l’intéressé, même si pour le moment, rien n’indique qu’un tel scénario se produira à 100%. Toutefois, avec l’incertitude planant sur la condition physique d’Umtiti, les blessures à répétition de Vermaelen et un Murillo utilisé jusqu’ici qu’en coupe du Roi, il se peut qu’une fenêtre de tir s’ouvre pour le natif de Cayenne. À suivre.