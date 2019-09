Lionel Messi est une personne qui parle peu aux médias. Alors chaque interview de la pépite argentine représente un véritable événement. Surtout lorsque l’actualité le place au premier rang, notamment avec les dernières révélations sur un possible départ du FC Barcelone en fin de saison grâce à une clause. Le quotidien espagnol Sport a donc entamé tambour battant son entretien en mettant tout de suite les pieds dans le plat à ce sujet.

« Je ne peux rien confirmer, car les contrats comportent une clause de confidentialité stipulant que rien ne peut être dit. Si je parlais, je romprai la clause. Ce que je peux dire, c’est que je veux être à Barcelone autant que je peux, faire toute ma carrière ici, car c’est chez moi. Je ne veux pas non plus avoir un long contrat et rester ici parce que j’ai un contrat, mais parce que je veux être en bonne forme physique, jouer, être important et voir qu’il y a un projet gagnant. Je veux continuer à gagner des choses avec le club, je veux continuer à obtenir des choses importantes. Et pour moi, la clause ou l’argent ne signifie rien. Je me bats pour d’autres choses. Le plus important pour moi est d’avoir un projet gagnant », a répondu clairement le numéro 10 blaugrana.

Les supporters pourront donc lâcher un bon ouf de soulagement après cette mise au point. Et Messi de continuer : « mon idée est de continuer ici aussi longtemps que je suis capable de jouer et que le physique me le permet. (…) Je veux gagner et je veux gagner dans ce club. C’est ma maison. Je n’ai aucune intention de partir, mais je veux continuer à être performant et à gagner. » Voilà pour le volet de son avenir et la clôture définitive des rumeurs sur d’éventuelles envies de départ. Le deuxième sujet le plus brûlant est bien évidemment le feuilleton qui a agité tout l’été, à savoir le retour espéré de Neymar au FC Barcelone. Là encore, Lionel Messi a fait preuve de franchise et de clarté.

Messi voulait retrouver Neymar

Il a souvent été écrit qu’il avait réclamé la signature du Brésilien. S’il conteste cette partie, l’Argentin de 32 ans assume son désir de retrouver Neymar. « La vérité, c’est oui. J’aurais aimé que Neymar vienne. Je comprends les gens qui étaient contre. Et c’est normal pour tout ce qui était arrivé avec Ney, pour la façon dont il est parti et comment il nous a quittés. C’est normal et logique qu’il y ait beaucoup de gens qui ne veulent pas qu’il revienne, mais à bien y penser, Neymar est l’un des meilleurs au monde. De toute évidence, dans notre équipe, la possibilité d’obtenir les résultats que nous souhaitons tous aurait été accrue. D’un point de vue sportif, j’aurais aimé qu’il revienne. »

Messi assure cependant avoir suivi le dossier de loin. Et d’une certaine manière, il glisse un petit tacle à sa direction sur la conduite des opérations. Lorsqu’il lui est demandé si les dirigeants ont fait tout leur possible pour récupérer Neymar, la Pulga est d’un coup moins affirmatif. « Je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas s’ils ont fait de leur mieux. Je n’avais pas beaucoup d’informations sur la façon dont les négociations se déroulaient et je ne peux pas dire si Barcelone a fait tout son possible. » Une déclaration qui ramène à ce qu’il a dit plus haut, sur le projet gagnant auquel il veut prendre part. Le non-retour de Neymar aura-t-il une incidence sur sa relation avec ses dirigeants ? C’est l’un des enjeux de la saison qui a débuté, pour l’instant sans Messi, toujours blessé.

