C’est la tuile pour Ousmane Dembélé. Sorti dès la 26e minute du match de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund en grimaçant (3-1), le Français savait sans doute que le pire était à venir pour lui. Habitué de l’infirmerie catalane (il y a passé plus de 250 jours depuis son arrivée au Barça), l’international tricolore (21 capes, 2 buts) craignait une rechute à la cuisse droite. Cependant, les premiers diagnostics publiés dans la presse espagnole prévoyaient une absence de cinq semaines et donc un retour en janvier 2020.

Cet après-midi, le FC Barcelone vient de communiquer la durée d’indisponibilité de son ailier. Et c’est une absence bien plus longue qui s’annonce pour l’ancien Rennais. « Les examens ont confirmé que le joueur de l’équipe première, Ousmane Dembélé, avait une lésion musculaire au biceps fémoral de la cuisse droite. L’indisponibilité approximative est d’environ 10 semaines. Le footballeur français est sorti à la 26e minute du match contre le Borussia Dortmund. Le joueur français a participé à huit matchs cette saison, quatre en Liga et quatre en Ligue des Champions », peut-on lire sur le communiqué publié par les Blaugranas.

Une terrible nouvelle pour Dembélé qui enregistre là sa huitième blessure depuis qu’il a signé chez les Blaugranas. En termes d’indisponibilité, le natif de Vernon à la même grosse blessure musculaire qui l’avait fauché en plein vol en 2017, quelques semaines seulement après son arrivée en Espagne. Un pépin physique qui l’avait tenu éloigné des terrains de la mi-septembre 2018 à janvier 2019. Cette fois, un retour courant février 2020 est espéré, soit au moment des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, mais avant le prochain rassemblement des Bleus.