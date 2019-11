Le cas Ousmane Dembélé (22 ans) n’est pas simple pour le FC Barcelone. Acheté à la va-vite en 2017 pour compenser le départ de Neymar au Paris Saint-Germain, le jeune Français a coûté un peu plus de 140 M€ aux Culés (105 M€ fixes + bonus). Un tarif qu’il est encore loin d’avoir rentabilisé. Entre des blessures à répétition et une hygiène de vie ayant longtemps fait débat de l’autre côté des Pyrénées, l’international tricolore mène un combat permanent dans la Ciudad condal.

L’été dernier, alors que son nom était évoqué dans le deal Neymar, nombreux étaient ceux à vouloir que le natif de Vernon accepte de faire le chassé-croisé avec le Brésilien. Au final, l’ancien pensionnaire du Borussia Dortmund a choisi de rester et rêve toujours de s’imposer. Y arrivera-t-il ? La question mérite d’être posée, même si Eric Abidal a récemment fait savoir que le Barça gardait espoir avec son joueur. En marge du prochain match de Ligue des Champions face aux Marsupiaux (rencontre à suivre sur notre live commenté), Dembélé a profité de cette occasion pour évoquer son cas personnel.

Dembélé y croit toujours

« Je me sentais très bien durant la préparation d’avant-saison. Après, j’ai été éloigné des terrains un mois parce que je me suis blessé. À mon retour, j’ai connu quelques pépins physiques mais depuis un mois je reviens bien. Il y a beaucoup de concurrence, plus que lors des saisons précédentes. Mais cela nous tire vers le haut. Nous voulons progresser tous ensemble et tout ira bien j’en suis sûr », a-t-il déclaré au site officiel du club, avant de poursuivre. « Depuis mon arrivée au Barça, j’ai progressé dans la préparation de mes rencontres. Je vais à la salle, je m’échauffe mieux avant les entraînements. Le Barça possède de grands joueurs et ça me motive pour donner le meilleur de moi-même ».

Peu bavard face aux médias, Dembélé a donc affiché encore une fois son envie de prouver sa valeur chez les Blaugranas. Pour le moment, c’est loin d’être le cas (5 matches de Liga cette saison, dont 3 titularisations, 1 but, 0 passe décisive), mais le joueur compte sur de nombreux soutiens pour y parvenir. « Je veux montrer ce que je suis capable de faire sur le terrain. Toute l’équipe est derrière moi, mais surtout Clément (Lenglet) et Samuel (Umtiti). Avec Antoine Griezmann, nous nous entendons très bien depuis longtemps. Il me donne beaucoup de conseils. C’est un ami. » Épaulé, Dembélé va désormais devoir passer aux actes.