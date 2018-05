Déjà champion d’Espagne et vainqueur de la Copa del Rey, le Barça reçoit son ennemi intime, le Real Madrid (dimanche à 20h45 - match à suivre sur Foot Mercato), qui lui s’est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions cette semaine aux dépens du Bayern Munich. Ce dernier doit encore jouer sa place sur le podium de la Liga car Valence n’a que quatre points de retard mais un match joué en plus. Autrement dit, la Casa Blanca serait bien inspirée de ramener un point de Catalogne. D’après les médias sur place, les Blaugranas devraient évoluer dans un 4-4-2.

Tout dépendra de la titularisation ou non d’Andrés Iniesta, qui est légèrement touché. Si jamais Valverde le juge suffisamment remis, le milieu de terrain pourrait bien occuper le couloir gauche, avec Coutinho sur l’autre aile, contraignant Ousmane Dembélé à démarrer sur le banc de touche, une fois de plus. Busquets et Rakitic compléteront le milieu de terrain. Sans surprise, Lionel Messi et Luis Suarez seront titulaires en attaque.

Benzema et Bale sur le banc au coup d’envoi ?

La défense aussi sera très classique. Ter Stegen jouera dans les buts. Le gardien allemand devrait être protégé de l’habituel quatuor Sergi Roberto, Gerard Piqué, Samuel Umtiti et Jordi Alba. En face, Zidane a presque toutes ses forces vives. Il manque simplement Theo mais surtout Carvajal. Dans le 4-3-3 du technicien français, c’est Nacho qui occupera le couloir droit de la défense alors qu’il revient seulement de blessure.

Le reste de la défense sera composée de Varane, qui a dû s’entraîner en marge du groupe pendant 48 heures après le Bayern, Sergio Ramos et Marcelo. Keylor Navas jouera bien sûr dans la cage. Au milieu, Kovacic devrait cette fois-ci céder sa place à l’habituel titulaire Casemiro. Modric et Kroos seront probablement à ses côtés. Devant, Cristiano Ronaldo, qui a marqué 11 buts au Camp Nou lors des différents Clasicos, sera épaulé par Lucas Vazquez et Marco Asensio. Benzema et Bale démarreront sur le banc, a priori.