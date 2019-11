Avant l’éclosion d’Ansu Fati en ce début de saison, Riqui Puig était le talent formé à La Masia dont le nom suscitait le plus d’espoirs. L’été dernier, le jeune milieu de terrain semblait même confirmer ses premières apparitions en équipe première (2 matches de Liga la saison passée) en étant incorporé à la tournée estivale des Blaugranas. Une occasion en or de se montrer que le natif de Matadepera n’avait pas manqué de saisir en signant plusieurs bons matches. Pas de quoi convaincre pour autant Ernesto Valverde de la promouvoir en équipe première.

Officiellement laissé à disposition de la réserve par l’entraîneur blaugrana, Riqui Puig a ensuite été au coeur de tiraillements en interne. Jugé trop frêle pour le très haut niveau (1,69m, 56 kg), le joueur semblait destiné à un prêt en janvier 2020. Mais ça, c’était avant que la direction catalane ne décide de le retenir. Que faire alors ? Interrogé sur son cas personnel après le match nul concédé par le Barça B face à Andorre (0-0), l’intéressé a fait part de sa frustration.

Riqui Puig ne veut pas perdre son temps en réserve

« J’aimerais avoir plus de minutes (en équipe première). Il y a beaucoup de monde, donc c’est difficile d’avoir du temps de jeu. Si je n’ai aucune minute en équipe première, je devrai prendre une décision. » Relancé sur un éventuel départ lors du prochain mercato hivernal, le jeune Blaugrana a sobrement répondu : « non, mais on verra », laissant ainsi clairement la porte ouverte à toutes les options. Car le moins que l’on puisse dire, c’est que Riqui Puig commence sérieusement à se lasser d’évoluer à l’échelon inférieur.

« La Segunda B (3e division, ndlr) est une division de transition. Tous les joueurs issus de la formation ne veulent y rester trop longtemps parce que nous aspirons à évoluer dans des divisions supérieures. Je ne m’entraîne pas beaucoup avec l’équipe première cette saison, alors que l’an dernier j’étais inclus dans la dynamique de l’équipe. Ça fait partie du football. Il faut rester les pieds sur terre. Je dois m’y faire. Heureusement que je joue presque tout le temps avec l’équipe B. » Le message est passé.