Les spectateurs du Benito Villamarin devraient en avoir pour leur argent ce soir. Cette finale de Coupe du Roi entre le FC Barcelone et le Valence CF s’annonce alléchante sur le papier. Brillant champion d’Espagne, le Barça vise le triplé sur la scène nationale (les Catalans ont aussi remporté la Supercoupe d’Espagne en août dernier). Quatrième de Liga et qualifiés pour la prochaine Ligue des champions, les Murcielagos souhaitent de leur côté achever cette belle saison par un trophée.

Récemment conforté dans ses fonctions par Josep Maria Bartomeu, Ernesto Valverde voit une occasion unique de faire taire ses détracteurs en réalisant le grand chelem sur la scène nationale. Pour y parvenir, le technicien espagnol devrait aligner un 4-3-3 et titulariser Jasper Cillessen pour sa dernière dans les buts Blaugranas. Devant lui, on retrouverait la charnière centrale habituelle Piqué, Lenglet. Sur les côtés, Sergi Roberto devrait démarrer couloir droit et Jordi Alba sur le flanc gauche.

Ousmane Dembélé incertain, Samuel Umtiti sur le banc ?

Dans l’entrejeu, le trio Rakitic, Busquets, Vidal pourrait commencer cette finale. Enfin en attaque, Malcom devrait disputer son dernier match sous les couleurs catalanes. L’ancien Bordelais serait accompagné de Lionel Messi et Coutinho, Ousmane Dembélé étant toujours incertain pour ce match. Côté Valence CF, Marcelino s’appuierait sur un 4-4-2. Dans les buts, Jaume Doménech démarrerait la rencontre. Devant lui, Garay et Gabriel Paulista formeraient la charnière centrale.

Piccini occuperait le côté droit de la défense et Gayà s’installerait sur le flanc gauche. Au milieu du terrain, Parejo et Coquelin se positionneraient devant la défense. Plus haut sur la droite, Carlos Soler démarrerait la finale et Gonçalo Guedes occuperait le couloir gauche. Enfin en attaque, le duo Gameiro, Rodrigo devrait être aligné. Toutes les conditions semblent réunies pour assister à une confrontation attrayante. Quelle équipe raflera la mise ce soir ? Réponse à partir de 21 heures...