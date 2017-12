Les lendemains de défaite sont durs à Madrid, particulièrement lorsque c’est face au FC Barcelone que l’on s’incline. Samedi en début d’après-midi, les Catalans sont effectivement allés s’imposer 3-0 sur la pelouse du Santiago Bernabéu. Une défaite qui va laisser des traces, mais qui va surtout pousser la direction du club de la capitale à prendre des mesures. Les deux quotidiens madrilènes Marca et AS sont d’ailleurs unanimes sur ce sujet.

Le résultat d’hier et les 14 points d’écart (avec un match de plus pour les Blaugranas) vont pousser la direction à trouver des solutions extérieures, allant même contre les plans de Zidane qui avait annoncé encore hier ne pas vouloir de recrues. En plus de l’arrivée déjà prévue de Kepa pour le poste de gardien de but, d’autres positions comme la défense et la pointe de l’attaque - et ce même si l’entraîneur ne souhaite pas de nouvel attaquant - pourraient ainsi être renforcées.

De la concurrence pour Benzema

Le quotidien AS précise d’ailleurs que le club surveille le marché des attaquants, mais qu’il s’agirait plutôt de faire un bon coup (le média cite l’exemple Chicharito) à prix relativement peu élevé plutôt que de réaliser un achat "galactique". Des noms comme Timo Werner ou Mauro Icardi, cités par le média, ne sont donc pas attendus dans la capitale dès cet hiver.

Quant au poste de défenseur central, l’état-major sera aussi à l’affût des bonnes opportunités qui pourraient se présenter dès le début du mois de janvier. Qu’on se le dise, cette défaite lors du Clasico a fait mal et les dirigeants madrilènes ne comptent pas rester les bras croisés cet hiver. L’hiver promet d’être animé du côté de Concha Espina et Zinedine Zidane pourrait recevoir plusieurs cadeaux - non désirés ? - de la part des Rois Mages.