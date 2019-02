Ousmane Dembélé est devenu, en l’espace de quelques semaines seulement, un nouvel homme. Désormais indiscutable pour Ernesto Valverde et brillant sur le terrain, ses quelques soucis de début de saison semblent désormais totalement oubliés. L’ancien du Borussia Dortmund est un poison sur son côté, et affiche une facilité à mettre le feu dans les défenses adverses pour le moins déconcertante.

Comme l’explique Catalunya Radio, il y a eu un vrai changement d’état d’esprit et de comportement chez le joueur, d’un jour à l’autre pratiquement, à tel point qu’on a connu deux Dembélés en interne. S’il a ainsi eu quelques soucis au niveau des retards à l’entraînement en début de saison par exemple, il fait désormais toujours partie des premiers à arriver au centre d’entraînement du club.

Un des joueurs les plus motivés à l’entraînement

Mieux encore, il ferait partie des joueurs les plus impliqués et motivés lors des séances d’entraînement. Il réalise aussi un travail intensif en salle de musculation afin de gagner en masse musculaire. Ernesto Valverde et la direction seraient particulièrement satisfaits de ce changement de comportement du Français qui les a tout de même surpris. Le champion du Monde applique à la lettre toutes les consignes et les demandes qui lui sont formulées par ses supérieurs hiérarchiques.

Forcément, ça se ressent sur le terrain, où il affiche une meilleure forme physique et une meilleure entente avec ses coéquipiers, et on peut imaginer que ses partenaires sont aussi enchantés de ce nouvel Ousmane Dembélé. Les fans du Barça eux sont conquis, et attendent désormais le retour du petit prodige français dès dimanche soir, face à l’Athletic, après un peu plus de deux semaines d’absence à cause d’une blessure.