Le feuilleton Adrien Rabiot continue de s’écrire jour après jour, avec de nouvelles informations publiées chaque jour dans les médias espagnols et français. Aux dernières nouvelles, l’éventuelle arrivée du milieu de terrain tricolore au FC Barcelone semblait s’être compliquée, la faute aux énormes prétentions de la mère et agent du Parisien. Dans le même temps, le club catalan prendrait ses précautions, la faute à des doutes en interne. A tel point qu’ils sont allés sondés Unai Emery pour lui poser des questions sur le joueur.

Ce samedi, c’est le quotidien catalan Sport qui dévoile de nouvelles informations sur ce dossier chaud. On y apprend désormais que le club blaugrana veut sécuriser la future arrivée du joueur français dès ce mois de janvier, et n’a pas l’intention d’attendre le mois de juin et la fin de son contrat sous risque de le voir filer ailleurs. Une nouvelle offre va ainsi être formulée au joueur dès la semaine prochaine pour qu’il arrive en Catalogne au mois de juin.

60 millions d’euros sur 5 ans

Et ce n’est pas tout, puisque le média explique que cette offre sera pour le moins colossale ! Un contrat de 5 ans avec un salaire de 10 millions d’euros nets par saison ! Des émoluments importants auxquels il faudra ajouter une prime à la signature de 10 millions d’euros ! Adrien Rabiot toucherait donc ainsi 60 millions d’euros sur 5 ans. Reste tout de même à voir si sa mère, Véronique, acceptera cette offre, elle qui serait en train de faire monter les enchères ces derniers jours.

Le FC Barcelone voit l’arrivée du Français comme une belle opportunité pour renforcer et apporter de la jeunesse à son entrejeu, tout en portant atteinte au PSG, avec qui les relations institutionnelles seraient mauvaises. Le joueur lui serait interdit d’accès au vestiaire du club et dans une situation critique à Paris, toujours selon le média espagnol. On devrait donc en savoir plus dans les semaines à venir.