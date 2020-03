Ce n’est un secret pour personne à ce stade de la saison, d’autant plus que les plans du FC Barcelone étaient déjà connus bien avant cette trêve imposée et cette épidémie de coronavirus : les Barcelonais veulent recruter du lourd en attaque cet été. Et deux noms se distinguent : Lautaro Martinez, appelé à prendre la relève de Luis Suarez sur le front de l’attaque, et Neymar, que les Catalans vont encore tenter de rapatrier dans les prochains mois. Des opérations qui s’avèrent cependant extrêmement délicates sur le plan financier

Ce n’est donc pas un hasard si le FC Barcelone commence déjà à préparer les départs de certains éléments considérés comme indésirables, à l’image du défenseur tricolore Samuel Umtiti, ou de son compatriote Ousmane Dembélé, qui n’a toujours pas réussi à convaincre en Catalogne. Des ventes qui permettront donc au club d’avoir une force de frappe plus importante sur le mercato, et de libérer de la masse salariale pour s’offrir ces deux recrues galactiques sans forcément se mettre en difficulté sur le plan financier.

Emerson ne reviendra pas à Barcelone

Mais comme l’explique Mundo Deportivo, il n’y a pas que le côté financier qui pose problème dans cette double-opération. Les deux joueurs désirés par les Blaugranas sont effectivement extra-communautaires, alors qu’en Liga, seul trois joueurs ayant cette condition sont autorisés par équipe. Et dans l’effectif barcelonais, il y a déjà Arthur et Arturo Vidal. Un départ de l’un des deux milieux de terrain et donc obligatoire, et selon le média, c’est le Chilien qui serait poussé vers la sortie, notamment parce qu’il a des propositions intéressantes en Italie. On parlait d’ailleurs de lui comme d’une potentielle monnaie d’échange dans l’opération Martinez.

Mais ce n’est pas tout, puisqu’Emerson, le latéral co-détenu par le Barça et le Betis, ne pourra pas revenir à Barcelone cet été, comme c’était prévu par les dirigeants barcelonais, qui étaient prêts à payer pour le faire revenir plus tôt que ce qui est indiqué dans le deal signé entre les deux équipes. Le Brésilien restera donc au Betis, alors que certains voyaient déjà en lui un renfort de poids pour le côté droit de la défense barcelonaise, lui et ses qualités offensives pour le moins intéressantes. Quant à Willian, qui sera libre de tout contrat cet été et qui a souvent été dans le viseur du club de Liga, sa possible arrivée a aussi été écartée de façon définitive à cause de sa condition de joueur extra-communautaire. Vous l’aurez compris, à Barcelone on prépare déjà une double-arrivée qui risque de nous promettre un énorme feuilleton mercato comme seuls les Catalans en ont l’habitude...