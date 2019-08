Chaque jour nous apporte son lot de nouvelles informations, souvent contradictoires, sur ce feuilleton Neymar. Ces derniers jours, les médias espagnols dévoilaient ainsi une offensive totale du Real Madrid, prêt à arracher la star brésilienne des mains de son ennemi catalan. On évoquait là aussi un échange, ou alors un prêt avec option. Il se disait aussi que le Paris Saint-Germain préférait céder son numéro 10 aux Merengues plutôt qu’au Blaugranas.

Alors qu’on entre dans le moment décisif de ce dossier, le Barça ne veut pas laisser le Brésilien filer vers Madrid. RMC Sport explique ce dimanche que le champion d’Espagne a passé la seconde et qu’il y aurait eu des avancées dans les discussions entre les deux clubs. Alors que les dirigeants franciliens voulaient initialement une grosse somme d’argent, ils seraient maintenant prêts à accueillir des joueurs en échange et donc un montant inférieur.

Le PSG est prêt à accepter un échange

Et si un joueur intéresse les dirigeants du club de la capitale française, c’est bien Philippe Coutinho. L’état-major du PSG serait ainsi prêt à accepter une offre comportant de l’argent et le Brésilien en échange de son compatriote Neymar, et des discussions avec l’ancien de Liverpool auraient déjà démarré. Du côté du FC Barcelone, on serait même confiant quant au dénouement positif de ce dossier, alors qu’une première offre pourrait être faite lors de la semaine à venir. De l’argent et Philippe Coutinho donc.

Curieusement, dans les médias catalans on se montre moins optimiste, puisque Sport dévoile effectivement que ça bloque entre les deux clubs. Pourquoi ? En partie car le FC Barcelone ne souhaite pas inclure Nelson Semedo dans la transaction, le club de la capitale souhaitant attirer le latéral portugais dans ses rangs. Le Barça ne perd pas espoir et espère toujours un geste du joueur. Qui dit vrai ? On le saura bientôt...

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10