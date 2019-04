« El nuevo coliseo blanco ! » La presse ne cachait pas son excitation ce matin, quelques heures avant la présentation des travaux de modernisation du Santiago Bernabéu. Le stade mythique du Real Madrid va subir un lifting total. Il faut dire qu’il n’a pas été rénové depuis 2006. Preuve de l’importance colossale du chantier, le coût, qui devait être d’environ 400 M€, va finalement atteindre les 525 M€. Le club espagnol va financer cette opération grâce à un important crédit accordé par plusieurs banques internationales, en plus de l’apport d’un fonds d’investissement, qui devrait en échange obtenir les droits du naming du stade.

Sur la forme, cette nouvelle enceinte n’aura rien à voir avec le Bernabéu actuel. Plutôt d’allure austère et vieillissante, il sera cette fois-ci revêtu d’un ample manteau d’acier inoxydable de forme asymétrique. Un toit rétractable viendra recouvrir la pelouse. A l’intérieur, pas mal d’équipements seront modernisés. Déjà, dans la partie stade, un écran à 360 degrés sera situé sous ce toit. Dans les coursives aussi il y a aura des modifications à commencer par la destruction du centre commercial voisin qui sera absorbé par ce nouvel écrin. Pour favoriser la circulation des spectateurs, les travaux prévoient une grande entrée sur le Paseo de la Castallana, en plus d’une coursive faisant le tour du Bernabéu et longeant tous les espaces commerciaux.

Le nouveau Stantiago Bernabéu va perdre une place

Florentino Pérez n’était pas peu fier de présenter son nouveau joujou à la presse ce mardi. « C’est notre maison, ici nous avons grandi avec nos valeurs. Avec sacrifice, ce club a fait face à chaque étape de son histoire comme un défi. Durant notre mandat, depuis les années 2000, nous avons investi 500 M€ dans l’amélioration de nos installations, au stade et à Valdebebas (le centre d’entraînement, ndlr). L’avenir appelle à un stade moderne et avant-gardiste, à une nouvelle et importante source de revenus. Ce fut un long chemin qui n’a pas été facile. Nous allons créer un musée interactif avec de nouvelles technologies en réalité augmentée. Nous voulons que ce soit un stade de référence dans le futur. » Les travaux débuteront cet été et doivent durer trois ans et demi pour se terminer en 2022.

Un petit débat avait commencé à naître depuis quelque temps. Face aux rumeurs de l’augmentation des places VIP, des socios avaient fait part de leur colère puisque la capacité du stade ne sera pas augmentée. Elle sera même réduite... d’une place, passant de 80 243 à 80 242. Le président du Real Madrid a déjà démenti cette information, en assurant qu’une nouvelle tribune serait construite en latéral Est, ce qui compensera cette perte de sièges. En attendant sa nouvelle demeure, la Casa Blanca peut déjà se frotter les mains. Avec ce stade, le club entrera dans une autre dimension, augmentant son attractivité et ses revenus. « C’est le lieu où les Madridistas sont unis depuis 117 ans. Ici, nous continuons à faire de Madrid le club le plus admiré au monde. » Ce n’est pas près de changer.