Il faisait partie des grands espoirs de l’Olympique de Marseille. Mais à l’instar d’un Mathieu Flamini, Bilal Boutobba a préféré mettre les voiles plutôt que de signer son premier contrat professionnel avec le club phocéen. Parti rejoindre le FC Séville à 18 ans, Bilal Boutobba se contente pour le moment d’apparitions avec l’équipe réserve de Nervion (11 matches). Et s’il n’a toujours pas découvert la Liga, l’ancien minot ne regrette pas son choix. C’est en tout cas ce qu’il a confié dans une interview accordée à La Provence.

« Non, non, je ne la regrette pas. Je suis bien à Séville, même si je ne joue pas, je travaille, je travaille pour moi et ça me forge mentalement. Je n’avais jamais connu ça. (...) Les anciens dirigeants ne s’intéressaient pas aux jeunes et ils ne m’ont pas beaucoup aidé, ni appelé. » Déçu du comportement de l’ancienne direction marseillaise, Boutobba a d’ailleurs tenu à clarifier les choses. Critiqué pour son choix, le milieu de terrain l’assure : il n’a pas décidé de quitter l’OM pour des raisons financières.

Boutobba tacle l’OM version Labrune

« Je suis parti parce que l’OM, l’année dernière, n’était pas l’OM de cette saison. Un autre jeune aurait fait la même chose que moi. La saison d’avant, j’avais joué avec les pros, je faisais partie du groupe, j’étais bien. Et du jour au lendemain, on m’a renvoyé en équipe réserve. Je me suis senti mal. Je ne pouvais pas signer à l’OM et ce n’est pas pour une question de sous parce que pour moi, l’argent ne fait pas le bonheur. » Si une pointe de frustration semble exister au moment d’évoquer l’OM version McCourt, Boutobba entend désormais se concentrer sur son aventure andalouse.

Et s’il a avoué avoir été perturbé par une adaptation compliquée dans le Sud de l’Espagne, l’ex-Olympien se dit prêt à tout faire pour vivre une saison 2017/2018 plus réussie. « Au début, j’étais choqué, j’étais malheureux, je restais seul dans ma chambre, j’étais triste... Mais ça m’a forgé mentalement et là, je sais que je peux aller à la guerre et réussir à Séville. (...) Ils (les dirigeants de Séville, ndlr) comptent sur moi et ils disent qu’ils ne m’ont pas pris pour rien. » C’est tout le mal qu’on lui souhaite.