Tout se passe plutôt bien pour le FC Barcelone en ce moment, si on met de côté cette grave blessure d’Ousmane Dembélé, qui va l’éloigner des terrains pendant 3 à 4 mois. Les Barcelonais sont en effet en tête de la Liga, avec un joli bilan de quatre victoires en quatre journées de championnat. Pour cette rencontre face à Eibar au Camp Nou, Ernesto Valverde procédait à beaucoup de changements. Luis Suarez démarrait ainsi sur le banc, alors que Paulinho et Denis Suarez, buteurs à Getafe, étaient alignés d’entrée, tout comme Lucas Digne ou Javier Mascherano. Et les Blaugranas se sont finalement imposés sur le lourd score de 6-1.

C’est pourtant Eibar qui était proche de créer la surprise en tout début de partie. Sergi Enrich, parti dans le dos de la défense barcelonaise, s’en allait défier ter Stegen. Mais le portier allemand sauvait son équipe avec une parade décisive (4e) ! Les Basques étaient particulièrement bien dans la rencontre, face à une équipe du Barça qui n’était visiblement pas encore entrée dans la partie. Le gardien du club catalan devait encore intervenir, cette fois sur une belle demi-volée d’Inui (10e). Mais Semedo allait être fauché dans la surface, et l’arbitre n’hésitait pas : penalty pour le Barça. C’est Messi qui s’en est chargé, et qui l’a transformé parfaitement (1-0, 21e). Derrière, l’Argentin tentait une frappe en lucarne, mais cette fois, Dmitrovic répondait présent (26e). Le gardien basque sortait ensuite une belle manchette, encore sur une tentative du numéro 10 barcelonais !

Paulinho encore buteur

Et Paulinho allait encore faire la différence. S’il n’était pas particulièrement influent dans le jeu barcelonais ce soir, le milieu brésilien sautait au-dessus de tout le monde sur ce corner botté par Denis Suarez pour expédier le ballon au fond des filets de la tête (2-0, 38e) ! Le Camp Nou était en tout cas sous le charme du milieu de terrain de la Canarinha, allant même jusqu’à scander son nom ! Sans briller, le Barça faisait ses devoirs, et rentrait aux vestiaires sur un avantage de deux buts, assez sévère pour Eibar qui n’avait pas à rougir de sa prestation. Au retour des vestiaires, les Armeros semblaient avoir abdiqué, et ne posaient plus autant de problèmes à leurs homologues barcelonais.

Messi lui n’était pas rassasié. Mascherano lançait son compatriote - avec une belle feinte de corps de Paulinho pour empêcher les défenseurs d’intervenir - et le n°10 s’en allait vers la surface. Dmitrovic parvient à repousser le ballon, mais Denis Suarez, qui traînait par là, le crucifiait (3-0, 53e). Eibar réduisait tout de même l’écart, puisque Sergi Enrich reprenait un excellent centre de David Junca, le plaçant hors de portée pour ter Stegen (3-1, 57e). Messi répondait immédiatement, avec une frappe à ras de sol très bien placée au ras du poteau, signant son doublé (4-1, 59e). Il s’offrait ensuite un triplé après un bon ballon de Paulinho qui était lui de plus en plus à l’aise (5-2, 62e). Dmitrovic sortait un nouvel arrêt décisif sur Digne (71e). Malgré une frappe sur le poteau de Rubén Peña (86e), Messi signait le dernier but de la partie après un caviar d’Aleix Vidal, signant son quadruplé (6-1, 87e) ! Son neuvième but de la saison en Liga. Le Barça continue son parcours parfait en Liga, conservant la tête du championnat pour une journée supplémentaire.

Revivez le film du match ici.