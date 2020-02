Trois jours après sa défaite surprise contre la Real Sociedad en Copa del Rey (3-4, quart de finale), une première au Stade Santiago Bernabeu depuis le 19 mai 2019, le Real Madrid devait relever la tête ce dimanche lors de son déplacement à Pampelune pour y défier Osasuna à l’ Estadio El Sadar. Leader de Liga avec trois points de plus que le FC Barcelone, qui affrontera le Betis ce soir (21h, à suivre sur notre live commenté), le club madrilène pouvait prendre provisoirement six points d’avance en cas de victoire. Mais devant leur public, les Rojillos voulaient créer la surprise pour passer dans la première partie de tableau. Côté madrilène, Zinedine Zidane enregistrait les retours de Casemiro et Bale, tous les deux titulaires. Jagoba Arrasate, lui, optait notamment pour un duo José Manuel-Ruben Garcia en attaque.

Le public vibrait rapidement puisque les locaux se montraient dangereux dès les premiers instants. Si la frappe de Nacho Vidal fuyait de peu le cadre (1ère), celle de Ruben Garcia terminait sur Courtois, décisif (4e). Et dans la continuité de l’action, Torres ne cadrait pas son tir. Les Merengues souffraient en ce début de match et finissaient par craquer. Sur un corner côté gauche de Ruben Garcia, Unai Garcia se jetait devant Casemiro et marquait de la tête (14e). Désormais en retard au tableau d’affichage, les hommes de Zinedine Zidane réagissaient par l’intermédiaire de Benzema, mais le tir du Français était sorti par Unai Garcia devant sa ligne (17e). Dans le jeu, les Madrilènes remettaient le pied sur le ballon et les occasions s’enchaînaient derrière.

Cinquième victoire de suite en Liga pour le Real

Carvajal et Bale (30e) ne trouvaient pas le chemin des filets, à l’inverse d’Isco. Le milieu espagnol voyait son tir croisé filer dans le but de Sergio Herrera (33e). Et finalement, le Real Madrid prenait l’avantage. Modric centrait au second poteau où Casemiro remettait de la tête sur Ramos. Le capitaine du Real catapultait tranquillement le cuir au fond des filets (38e, 1-2). Un but qui permettait à la Casa Blanca de rentrer aux vestiaires avec une longueur d’avance. On pensait alors que les Rojillos allaient réagir après la pause, mais les occasions étaient dans l’ensemble madrilènes. L’attaquant français Benzema était en effet contré par David Garcia (49e). Finalement, quelques instants plus tard, Osasuna arrivait à créer le danger, mais la reprise de Pérez n’inquiétait pas Courtois (52e).

Le ballon passait d’un camp à l’autre et Sergio Herrera réalisait une double parade devant Isco et Varane (70e). Ruben Garcia, lui, butait sur le défenseur français du Rel Madrid (73e). Mais les filets tremblaient une nouvelle fois en fin de match. Modric trouvait Benzema qui décalait Vazquez. Ce dernier frappait et son tir, touché par le gardien adverse, finissait au fond des filets (84e, 1-3). Les Merengues soufflaient donc avec ce but du break et en mettaient même un autre puisque Jovic envoyait une superbe volée dans la lucarne (90e+2, 1-4). Pérez, lui, trouvait malheureusement la barre transversale (90e+4). À l’extérieur, le Real Madrid s’imposait 4-1 face à Osasuna et prenait trois nouveaux points. Du coup, le club madrilène prenait six points d’avance sur le Barça. Les Blaugranas n’auront donc pas le droit à l’erreur dans la soirée contre le Betis.

