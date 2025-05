Damien Comolli va quitter Toulouse

Une page va se tourner à Toulouse. D’après les informations de L’Equipe, Damien Comolli s’apprête à quitter son poste de président du TFC. Il a déjà annoncé la nouvelle aux salariés d’un club qu’il sera parvenu à faire remonter en Ligue 1 en 2022 et à remporter la Coupe de France un an plus tard.

Les Violets avaient pu regoûter à l’Europe l’an dernier. Le ressort s’est un peu cassé cette saison, malgré une 10e place finale. Arrivé avec le fonds d’investissement américain RedBird Capital Partners, propriétaire du Téfécé, Comolli est annoncé du côté de la Juventus pour en devenir le PDG.