Dernière journée de Liga et dernière soirée où l’on retenait son souffle puisque le Real Madrid et le Barça se disputaient le titre de champion d’Espagne à distance. Les Madrilènes partaient évidemment favoris avec leurs trois points d’avance et ils n’ont guère fait durer le suspense puisqu’après 2 minutes de jeu, Isco servait Ronaldo pour l’ouverture du score. La rencontre était très animée avec des occasions de part et d’autre. Danilo (5e), Benzema (14e), Ramos (25e) et Kroos (28e) pour le Real, Jhony (12e), Sandro (13e, 21e) et Camacho (30e) pour Malaga se répondaient sans changer le score au tableau d’affichage. Kameni brillait aussi avec un arrêt magnifique face à Ronaldo (34e) alors que la tête de Keko fuyait le cadre (41e).

En début de seconde période et après une opportunité de Malaga signée Recio (50e), Benzema tuait la rencontre marquant en deux temps sur corner (0-2, 55e). Le Français inscrivait là le but d’un titre tant attendu par le peuple merengue. Malgré ce break, les pensionnaires de la Rosaleda jouaient le jeu jusqu’au bout avec des tentatives de Keko (58e) alors que Navas sauvait les siens sur cette tête de Camacho (59e). Sûr de son fait, le Real y allait tranquillement en cette fin de rencontre. Benzema se voyait refuser logiquement un but pour hors-jeu (71e) et on s’échangeait les dernières banderilles. Les supporters du Real avaient le sourire en renouant avec un titre de champion qui leur échappait depuis 2012... Une éternité pour la Casa Blanca. Un doublé pourrait même se profiler avec la finale de Ligue des Champions face à la Juventus le 3 juin prochain.

Une remontada et un trophée de Pichichi pour Messi qui ne servent à rien

De son côté, le Barça n’a pas fait grand-chose pour mettre la pression sur les joueurs de la capitale. Alors que Ronaldo ouvrait le score, Inui refroidissait le Nou Camp en donnait prématurément l’avantage à Eibar (0-1, 7e). La suite sera une longue période de disette pour les joueurs catalans avec un cruel manque de réalisme, rédhibitoire pour espérer remporter le titre. Suarez ratait un duel (9e), Neymar manquait le cuir dans les six mètres (27e), Rakitic tombait sur Yoel (33e), tout comme Luis Suarez (36e). Résultat, le Barça repartait aux vestiaires mené au score mais ça aurait pu être pire puisque Ruben Pena manquait une énorme occasion (45e).

Le premier quart d’heure de la seconde période ressemblait furieusement à la première mi-temps. Les Blaugranas gâchaient de grosses opportunités avec Iniesta (50e, 52e) et Messi (56e), encaissant même un nouveau but du Japonais Inui (0-2, 61e). Cela avait don de les réveiller et enfin, le réalisme était au rendez-vous. Juncà marquait contre son camp sur ce raid de Neymar (1-2, 63e). Yoel, décemment en grande forme ce soir, repoussait magistralement un penalty de Messi (70e) mais il ne pouvait rien face à Suarez (2-2, 73e). Dans la minute suivante, Eibar concédait un nouveau penalty et terminait même à dix avec le second jaune pour Ander Capa. Cette fois-ci, Messi ne tremblait pas et donnait un avantage définitif aux siens (3-2, 75e), avant de s’offrir un doublé (4-2, 90e+2) et le titre de Pichichi avec ses 37 réalisations. Un trophée pour l’honneur car le Real n’a rien lâché et célébrait son 33e titre de champion d’Espagne.

