Dans le cadre de la 22ème journée de Liga, le FC Barcelone accueillait Valence au Camp Nou. Leader avec cinq points d’avance sur l’Altético de Madrid au coup d’envoi, le Barça voulait conforter sa première place. Pour y parvenir, Ernesto Valverde alignait un 4-3-3 avec le trio Suarez, Messi, Coutinho en pointe et faisait souffler Jordi Alba, Clément Lenglet et Arthur avant la réception du Real Madrid mercredi. Marcelino optait lui pour un traditionnel 4-4-2 et titularisait Kevin Gameiro avec Rodrigo en attaque. Dès la première minute, Valence se montrait dangereux. A l’entrée de la surface, Parejo décochait une belle frappe bien captée par Ter Stegen. Dans la foulée, Parejo décale Wass sur la droite qui centre au point de penalty pour Parejo dont la tentative est repoussée par Ter Stegen. Cheryshev qui avait bien suivi voit sa volée s’écraser sur le poteau (3e). Le Barça semblait gêné par le pressing des hommes de Marcelino sur le porteur du ballon. Il fallait attendre la 14ème minute pour entrevoir la première opportunité catalane.

A l’entrée de la surface côté gauche, Coutinho décochait une belle frappe renvoyée par Neto. Les Blaugranas se faisaient surprendre suite à un ballon perdu par Messi. Wass transmettait à Rodrigo qui fixait la défense avant de transmettre à Gameiro qui ajustait Ter Stegen (0-1, 24e). Le FC Barcelone pas très à son avantage dans la première demi-heure de jeu concédait un penalty. Sur la gauche, Cheryshev parvenait à centrer pour Wass. L’ancien joueur d’Evian Thonon-Gaillard se faisait crocheter par Sergi Roberto dans la surface. Dani Parejo transformait la sentence (0-2, 33e). Juste avant la pause, le FC Barcelone obtenait à son tour un penalty. Dans la surface, Lato déstabilisait irrégulièrement Semedo. Lionel Messi ne se faisait pas prier et réduisait le score (1-2, 39e). Une réduction du score quoi réveillait les hommes de Valverde. Sur un corner rapidement joué, Messi alertait Sergi Roberto dont la frappe heurtait le montant de Neto (44e).

Lionel Messi remet le Barça sur les bons rails

Au retour des vestiaires, le Barça revenait avec de meilleures intentions. Alena récupérait le ballon et transmettait à Messi. La Pulga tentait sa chance et obligeait Neto à se détendre pour repousser le danger (46e). Les Blaugranas poussaient dans le second acte. Messi alertait Coutinho dont le centre était mal négocié par la défense de Valence. Le ballon revenait aux six mètres sur Suarez qui voyait sa frappe contrée par Lato (49e). Valence peinait à sortir de ses seize mètres. Bien servi par Sergi Roberto, Alena décochait une belle frappe repoussée par Neto (53e). Le Barça frôlait la correctionnelle sur une nouvelle perte de balle de Messi. Parejo alertait dans la profondeur Rodrigo qui perdait son duel face à Ter Stegen. Le cuir revenait sur Wass dont la frappe était contrée par le dos de Jordi Alba (60e).

Les hommes de Marcelino pouvaient s’en mordre les doigts. Sur un ballon perdu aux abords de la surface par Paulista, Vidal récupérait le ballon et décalait Messi dont la frappe enroulée ne laissait aucune chance à Neto (2-2, 64e). Dans le dernier quart d’heure, Valence se procurait quelques opportunités. Sur la droite, Daniel Wass centrait pour Santi Mina au point de penalty mais la frappe du numéro 22 était bien captée par Ter Stegen (80e). En fin de match, les Catalans jetaient leurs dernières forces dans la bataille mais butaient inlassablement sur l’arrière-garde de Valence. Malgré ce résultat nul, le FC Barcelone restait aux commandes de la Liga avec six points d’avance sur l’Atlético de Madrid, qui se déplace demain sur la pelouse du Betis.

