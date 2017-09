Le FC Barcelone était sur un petit nuage avant le coup d’envoi de la rencontre. Ce déplacement dans la banlieue sud de Madrid, à Getafe plus précisément, était l’occasion idéale de poursuivre cette bonne série, qui était de 4 victoires de rang toutes compétitions confondues, le tout sans encaisser le moindre but. En face, le promu avait tout de même des arguments à faire valoir, lui qui arrivait sur un bilan d’une victoire, d’un nul et d’une défaite, en plus d’une réputation d’équipe assez rugueuse et compliquée à manoeuvrer. Pour cette rencontre, Ernesto Valverde misait sur du classique, et Sergi Roberto était la seule vraie nouveauté, à la place de Semedo côté droit de la défense. Dembélé fêtait lui sa première titularisation en Liga.

Jorge Molina lançait le premier avertissement, mais ter Stegen captait facilement la frappe du joueur getafense (2e). Mais c’est bien le FC Barcelone qui maîtrisait le ballon, et qui ne le lâchait pas en ce début de partie. L’herbe laissée volontairement haute et sèche par le club madrilène difficultait légèrement les transmissions de balle catalane. Pourtant, c’est bien Getafe qui se procurait les opportunités les plus chaudes, à l’image de ce centre de Gaku, mal dévié par Piqué, et derrière Molina à angle fermé, ne pouvait la mettre au fond (16e). Pire encore, après 25 minutes de jeu, Ousmane Dembélé se blessait et était remplacé par Gerard Deulofeu. Et c’est même Getafe qui allait prendre le dessus, avec un véritable golazo de Gaku Shibasaki. L’international japonais a envoyé le ballon en pleine lucarne d’une superbe reprise de volée, imparable pour le portier barcelonais (1-0, 39e).

Double coaching gagnant pour Valverde

Sonné, le Barça ne parvenait pas à réagir, et Getafe continuait d’attaquer. Fajr manquait complètement sa reprise, seul dans la surface (44e). Juste avant la pause, Vicente Guaita sortait un arrêt extraordinaire pour sortir un coup franc de Messi qui prenait la direction de la lucarne (45e). C’est donc sur un avantage des Azulones assez mérité que les deux équipes rentraient au vestiaire. Au retour des vestiaires, Valverde tentait un coup en remplaçant Andrés Iniesta par Denis Suarez. Mais il n’y avait rien à y faire, et la muraille de Getafe tenait toujours bien. Il fallait dire que plusieurs joueurs barcelonais, comme Sergi Roberto, Rakitic ou Luis Suarez, étaient peu inspirés cet après-midi.

C’est finalement Denis Suarez qui allait trouver la faille. Après un joli contrôle dans la surface, le milieu de terrain expédiait le ballon en pleine lucarne (1-1, 61e). Un véritable golazo. Le Barça prenait ensuite le contrôle du match, mais peinait encore à se créer des situations vraiment chaudes devant, la faute aux individualités citées ci-dessus, pas au niveau attendu, alors que ter Stegen répondait bien présent sur cette frappe lointaine pleine d’intention d’Alvaro Jimenez (80e). Derrière, l’ancien bordelais Arambarri touchait le poteau (82e) ! Luis Suarez lui loupait une nouvelle situation de contre (83e). Et c’est Paulinho, entré en jeu quelques minutes avant, qui allait mettre les Catalans devant. Servi par Messi, le Brésilien résistait aux contacts de la défense getafense et crucifiait Guaita, avec un angle pourtant fermé (1-2, 85e). Grâce au Brésilien tant décrié, le Barça prend les trois points et réalise un 4/4, conservant donc la tête du championnat.

