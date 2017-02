C’était une affiche alléchante entre deux équipes pratiquant un des meilleurs football d’Europe qui avait lieu aux Canaries cet après-midi, où Las Palmas accueillait Jorge Sampaoli. La tâche s’annonçait compliquée pour les Andalous, puisque dans leur antre, les Canariens n’ont toujours pas perdu cette saison. L’entraîneur argentin optait pour un 4-2-3-1 à forte consonance française, avec Clément Lenglet et Wissam Ben Yedder titularisés. Sarabia, habituellement ailier, démarrait même en tant que latéral. Côté Las Palmas, Quique Setién alignait les nouveaux arrivés Jesé et Halilovic, pendant que les valeurs sûres Roque Mesa ou Jonathan Viera étaient également sur la pelouse d’entrée.

La rencontre démarrait fort pour les Canariens, avec un Roque Mesa qui sonnait un premier avertissement, sans danger pour l’équipe qu’il était à deux doigts de rejoindre cet été. Derrière, Jesé avait une opportunité en or pour ouvrir le score, mais Sergio Rico sortait une belle main devant le joueur appartenant toujours au PSG (6e). Certes maladroits dans le dernier geste, les hommes de Quique Setién dominaient totalement et récupéraient le ballon très haut. Jesé tentait sa chance, de loin cette fois, mais Rico se croisait encore sur son chemin (9e). Peu à peu, les Sévillans commençaient à se défaire du pressing des Canariens et se frayaient des chemins vers les buts adverses avec de plus en plus de facilité. Mais ce sont bien les locaux qui continuaient de se procurer les meilleures situations, avec un Jesé très remuant, pendant qu’Alen Halilovic prenait régulièrement l’initiative.

Las Palmas a trop pardonné

Côté Sévillan, il fallait noter la belle prestation de Samir Nasri, bien épaulé par un Vitolo en jambes pour son retour à la maison. Les deux équipes proposaient de belles séquences collectives, mais on attendait encore que les buts tombent. Au retour des vestiaires, Sergio Rico réalisait une parade décisive devant David Simon (52e). Dans la foulée, l’international espagnol sortait une nouvelle main sur une tête de Boateng (58e) ! Autant dire que le portier formé au club sauvait son équipe, dont la défense laissait beaucoup à désirer cet après-midi. Piqués à vif, les Andalous répondaient avec une superbe action individuelle dans laquelle Ben Yedder, Vazquez et Vitolo ont eu l’opportunité d’expédier le ballon au fond, finalement sans succès (62e). La rencontre devenait de plus en plus disputée, et Halilovic voyait sa frappe de l’extérieur frôler le cadre (63e) !

Les équipes s’échangeaient les coups, et Wissam Ben Yedder échouait encore sur Javi Varas (68e). Et c’est finalement Correa qui a fait la différence. Lancé en profondeur après une tête d’Iborra, l’Argentin se présentait devant Varas et le crucifiait avec un ballon bien placé (0-1, 80e). Coaching 100% gagnant pour Jorge Sampaoli, puisque les deux hommes étaient sortis du banc peu avant le but. Stefan Jovetic avait même la balle de 2-0 à la 90e minute face à des Canariens totalement désabusés et abattus par l’ouverture du score sévillane, mais l’ancien de City et de la Fiorentina manquait le cadre. Les trois points en poche, Séville recolle à deux unités du FC Barcelone, pendant que Las Palmas connaît sa première défaite de la saison à la maison.