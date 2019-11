Depuis quelques jours, le FC Barcelone inquiète. Battu par Levante le week-end dernier en Liga (1-3), le club catalan a ensuite fait match nul devant son public contre le Slavia Prague en Ligue des Champions (0-0). Des Blaugranas pas séduisants dans le jeu, un Ernesto Valverde critiqué : les champions d’Espagne devaient à tout prix réagir ce samedi lors de la réception du Celta de Vigo, dans le cadre de la 13e journée du championnat d’Espagne. D’autant plus que quelques minutes auparavant, le Real Madrid a disposé d’Eibar pour prendre provisoirement la tête de cette Liga (4-0). Pour renouer avec la victoire, Valverde gardait son 4-3-3 et titularisait notamment le jeune Ansu Fati sur la gauche. De son côté, Oscar Garcia, pour son premier match sur le banc, sortait un 4-5-1 avec Iago Aspas à la pointe de l’attaque.

Dans l’enceinte catalane, les Blaugranas tentaient de poser le pied sur le ballon mais c’était bel et bien les Célticos qui le faisaient bien circuler. Dans les dix premières minutes, les visiteurs affichaient une possession de balle de 71%... Il fallait attendre la 14e minute pour voir la première opportunité du match. Comme souvent, la lumière venait de Messi mais l’Argentin trouvait Ruben sur sa route, vigilant dans ses cages. Le Barça poussait et sur un centre de Junior Firpo contré de la main par Aidoo, l’arbitre désignait le point de penalty. Forcément, Messi s’emparait du ballon et la capitaine barcelonais ouvrait le score (23e, 1-0). Derrière, Aspas tentait de répondre sur coup-franc mais l’Espagnol n’accrochait pas le cadre (26e). Les occasions n’étaient pas nombreuses, mais les buts étaient présents. Après un but refusé à Messi, puisque le ballon était sorti au moment du centre d’Arthur (37e), le Celta de Vigo revenait.

Une soirée exceptionnelle pour Lionel Messi !

Suite à une faute (limite) de Messi devant la surface catalane, Olaza s’élançait et envoyait ce magnifique coup-franc au fond des filets (42e, 1-1). On se dirigeait donc vers un nul à la mi-temps, mais « La Pulga » ne l’entendait pas de cette oreille. L’Argentin, qui bénéficiait aussi d’un coup-franc, répondait à son adversaire en logeant le ballon dans la lucarne de Ruben (45e+1, 2-1). Un doublé du numéro 10 qui permettait aux Blaugranas de regagner les vestiaires avec une longueur d’avance. Et au retour des vestiaires, Messi étalait encore toute sa classe, et tout son talent. Après une occasion de Dembélé (46e), entré à la pause à la place d’Ansu Fati, l’international argentin inscrivait un second coup-franc, exactement le même que celui inscrit en première période (48e, 3-1). Avec ce triplé, Messi égalait d’ailleurs un certain Cristiano Ronaldo, avec 34 hat-tricks inscrits en Liga !

But sur pénalty

Coup franc dans la lulu

Coup franc dans la lulu Coup du chapeau de Leo #Messi sur coups de pied arrêtés

pic.twitter.com/2boE3hj7IG — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) November 9, 2019

Dans le dur avec ce 3-1, les hommes d’Oscar Garcia tentaient de réagir sur la pelouse du Camp Nou. Par deux fois, ter Stegen devait s’employer pour sortir des tentatives de Beltran (53e) et Sisto (55e). De l’autre côté du terrain, Messi trouvait Griezmann dans la surface, mais l’international français ne remportait pas son duel face à Ruben (62e). Le Barça gérait toujours cette avance de deux buts, tout en tentant d’aggraver la marque. Dans la surface, Messi se jetait sur un centre de Dembélé. Cependant, l’Argentin était un peu trop court pour inscrire un quadruplé (72e). Si Gabriel Fernandez butait sur ter Stegen ensuite (83e), Busquets aggravait lui le score. À l’entrée de la surface, le milieu espagnol décochait du droit et laissait Ruben sur place pour le 4-1 (85e). Devant son public, le FC Barcelone renouait donc avec la victoire et reprenait la première place de la Liga. Le Celta de Vigo restait lui 18e.

Revivez le film de la rencontre sur notre live commenté.