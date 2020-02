Le début d’année 2020 n’a pas été vraiment rose pour le FC Barcelone. Le club catalan a perdu Luis Suarez et Ousmane Dembélé, absents plusieurs mois. Du coup, les Blaugranas avaient le droit de recruter un joueur en tant que joker médical, et les champions d’Espagne ont jeté leur dévolu sur une ancienne connaissance de la Ligue 1 : Martin Braithwaite ! Sous le maillot de Leganés, l’ancien Toulousain avait réalisé une première partie de saison intéressante avec huit buts et une passe décisive en 27 apparitions toutes compétitions confondues. Du coup, les Catalans n’ont pas hésité à sortir 18 millions d’euros, soit le prix de la clause libératoire du joueur, pour s’attacher les services du Danois jusqu’en juin 2024.

Un choix très surprenant pour de nombreuses personnes, et la conférence de presse de présentation était donc très attendue. Aux côtés de son président Josep Maria Bartomeu et du directeur sportif Eric Abidal, le joueur de 28 ans est d’abord revenu sur le premier coup de fil des dirigeants catalans : « j’ai été surpris sur le moment mais en même temps, pas tant que ça. Comme je l’ai dit auparavant, ça faisait plusieurs années que c’était dans ma tête et ça a toujours été mon ambition de jouer à ce niveau. J’ai toujours travaillé dur pour ça, et j’y ai toujours cru. Je sais que quand on travaille dur, qu’on y croit, qu’on est positif et qu’on croit en Dieu, les choses arrivent. Dieu soulève des montagnes pour toi. Je suis ici maintenant, et je suis prêt. »

« Barcelone joue le meilleur football du monde »

En tout cas, Martin Braithwaite ne débarque pas en terres inconnues. Avant son transfert, le principal concerné a pris beaucoup de temps pour regarder les matches et analyser le jeu de ses nouveaux coéquipiers. « Je suis vraiment dans cette optique. Barcelone joue le meilleur football du monde. J’ai étudié tous les joueurs, tous les mouvements, les passes, comment ils jouent pour toujours être au bon endroit. C’est ce que j’ai fait et c’est ce que je vais continuer à faire durant les prochains jours », a enchaîné le joueur formé à Esbjerg, dans son pays natal. Désormais joueur du Barça, l’international danois (39 sélections, 7 buts) semble donc prêt à relever ce nouveau défi. Et ce dernier jouit d’une confiance totale de ses dirigeants.

Interrogé sur sa recrue, Eric Abidal a loué ses qualités : « Braithwaite a beaucoup d’expérience. C’est un joueur différent de ce que nous avons, avec du caractère. C’est un gagnant, il a beaucoup de vitesse et il va nous apporter de la force. Nous avons confiance en son talent. Il sera décisif pour nous. C’est vrai qu’il ne pourra jouer qu’en Liga, mais avec son arrivée, nous pourrons être plus compétitifs. » Au FC Barcelone, tout le monde semble donc séduit par Martin Braithwaite, et ce dernier a hâte de débuter sous ses nouvelles couleurs. Rendez-vous donc dès samedi pour le match contre Eibar, au Camp Nou (16h).