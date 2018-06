Le mercato du Real Madrid est plutôt bien parti. Après avoir nommé - à la surprise générale - Julen Lopetegui pour succéder à Zinedine Zidane, le champion d’Europe en titre s’est offert deux pépites : Rodrygo, l’attaquant de Santos, ainsi que le portier ukrainien de 19 ans Andriy Lunin. Deux pépites auxquelles il faut rajouter Vinicius Junior, dont le Real Madrid a sécurisé l’arrivée il y a de nombreux mois déjà. Mais du côté de Concha Espina, ça risque aussi de bouger au niveau des départs.

A commencer par deux des stars du Real Madrid : Cristiano Ronaldo et Gareth Bale. L’avenir des deux stars reste flou, les deux ne s’étant pas encore "officiellement" positionnés sur leurs intentions pour le mercato. En revanche, pour Mateo Kovacic, c’est plutôt clair : il veut quitter le Real Madrid. L’international croate présent en Russie l’a ainsi fait savoir dans un entretien accordé à Marca.

« Le mieux pour moi c’est de partir dans un autre club »

« J’aimerais jouer plus au Real Madrid parce que j’aime le football et j’aime être sur le terrain. Et je sais qu’à Madrid c’est difficile d’être titulaire, surtout parce que je suis arrivé très jeune. Je comprends cette situation, mais je pense que c’est pour ça que le mieux pour moi c’est de partir dans un autre club où je pourrais avoir l’opportunité de jouer régulièrement en tant que titulaire. C’est une opportunité que je peux avoir et que je souhaite. Le problème pour un joueur jeune c’est qu’il est difficile d’avoir du temps de jeu régulier, et sans ça je ne vais jamais pouvoir montrer tout mon potentiel », a expliqué l’ancien de l’Inter.

« Je ne connais pas le nouveau coach et je n’ai jamais parlé avec lui, mais je sais qu’on doit parler de mon avenir. Je suis au Real Madrid depuis trois ans et je n’ai pas joué assez, c’est quelque chose qui a affecté mon statut en équipe nationale. Et ça ne me rend pas heureux. C’est pour ça que le mieux est de changer d’équipe. Le Real Madrid est une équipe extraordinaire pleine de grands joueurs et je suis peut-être trop jeune pour contribuer à 100%, je ne sais pas... », a-t-il ajouté. Avis aux intéressés, il y aura sûrement une bonne affaire à réaliser à Madrid cet été !