Tout est allé très (très) vite depuis l’élimination du FC Barcelone en demi-finale de Supercoupe d’Espagne face à l’Atlético jeudi soir (2-3). Le lendemain, la presse catalane était déjà unanime à un sujet : l’ère Ernesto Valverde allait rapidement prendre fin. S’en est suivi un voyage express d’une délégation menée par Oscar Grau (directeur général) et Eric Abidal (secrétaire technique) au Qatar, pour rencontrer Xavi Hernandez. Si les dirigeants barcelonais ont tenté de convaincre leur ancien milieu de terrain de prendre les commandes de l’équipe dès ce mois de janvier, ce dernier a décliné la proposition, préférant retrouver son club cet été.

Dans le même temps, on apprenait que tout ce feuilleton avait du mal à passer auprès d’Ernesto Valverde, qui, comme les supporters, était mis au courant de toutes les avancées du dossier par les médias. L’ancien de l’Athletic était même en colère de n’avoir aucune mise au point de sa direction quant à son avenir. Mais malgré la réponse négative de Xavi, le FC Barcelone a tout de même décidé de se défaire de son entraîneur. Le champion d’Espagne vient ainsi d’officialiser le licenciement du tacticien espagnol arrivé en 2017.

Des résultats en championnat mais deux humiliations en Europe

La Supercoupe d’Espagne aura donc eu raison de lui, et ce alors que des joueurs de poids comme Lionel Messi et Luis Suarez s’étaient manifestés en sa faveur après la défaite. Son bilan est pour le moins mitigé, puisque s’il a remporté deux Ligas en deux ans, son équipe a aussi essuyé deux remontadas en Europe, face à la Roma et contre Liverpool l’an dernier. Les supporters barcelonais lui reprochaient également un jeu et une animation offensive très médiocres, loin de ce qui avait fait la réputation du FC Barcelone.

Ses choix au niveau des compositions, le peu de chances accordées aux joueurs de La Masia (Riqui Puig ou Carles Aleñá) et à des recrues dont il ne serait pas à l’origine comme Malcom ou Jean-Clair Todibo lui ont aussi valu bon nombre de critiques. Deux ans et demi après son arrivée, Ernesto Valverde part par la petite porte, laissant tout de même sa désormais ancienne équipe à la première place du championnat et en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Quique Setién, connu en Espagne pour ses expériences au Betis et à Las Palmas, va prendre la tête de l’équipe. Sa philosophie de jeu inspirée de celle de Johan Cruyff et de Pep Guardiola a été une des principales raisons de ce choix. Il a signé un contrat de deux ans et demi.