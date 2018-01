Après plusieurs mois de prospection, le FC Barcelone est enfin parvenu à un accord avec Liverpool pour le transfert de son milieu de terrain brésilien Philippe Coutinho ! Pisté par le FC Barcelone depuis l’été dernier, Philippe Coutinho est la star que les Blaugranas voulaient s’offrir pour compenser le départ de Neymar au Paris Saint-Germain. Rembarré par Liverpool, le club catalan s’était alors consolé avec le Français Ousmane Dembélé. Mais le dossier Coutinho n’avait jamais été refermé. Le Brésilien avait attaqué tardivement sa nouvelle saison avec les Reds et beaucoup pensaient que si ses pieds continuaient de bien fonctionner sur les pelouses de Premier League, son esprit avait déjà filé en Catalogne.

Après le transfert avorté cet été, revenu tardivement dans le groupe des Reds, en raison d’une blessure au dos, Philippe Coutinho avait surpris son monde en lançant sa saison lors de deux rencontres des qualifications à la Coupe du Monde 2018 avec la sélection brésilienne, alors qu’il n’avait pas encore foulé les pelouses en club. A Liverpool, son retour était attendu et ses prestations allaient être scrutées. Il ne fallut que quatre matches au joueur formé au Vasco de Gama pour se remettre dans le bain. A l’intersaison, Coutinho avait inscrit 12 buts en 19 titularisations, toutes compétitions confondues aves les Reds. Homme clé du onze de Jürgen Klopp en Ligue des champions, il y avait inscrit 5 buts lors de ses 4 titularisations. Après l’arrivée de Mohamed Salah l’été dernier, Liverpool s’était doté d’un quatuor offensif létal, avec Sané, Firmino et Coutinho. Mais ce dernier aura finalement cédé aux sirènes de la Liga.

Une rumeur qui enflait depuis plusieurs semaines

Ces dernières semaines, la machine Liverpool fonctionnait à plein régime, mais le mercato hivernal approchant, les rumeurs ne mirent pas longtemps à pointer le bout de leur nez. Le transfert du défenseur néerlandais Virgil van Dijk, acheté par les Reds à Southampton, avait sonné comme une dépense onéreuse (84 M€) dans l’attente d’une rentrée d’argent prochaine. Celle de la vente de Philippe Coutinho ? De son côté, Nike, sponsor du FC Barcelone, avait mis le feu à la toile le soir du 31 décembre, en affichant sur son site internet un lien proposant "le kit 2017/2018 de Philippe Coutinho du FC Barcelone". Dès le lendemain, pour le premier match de l’année 2018 des Reds, le Brésilien ne figurait pas dans le groupe, officiellement blessé. Après plusieurs semaines de tractations, le verdict est finalement tombé. Le FC Barcelone a officialisé l’arrivée de Philippe Coutinho. Ce dernier s’engage pour cinq ans et demi, Liverpool récupère 120 millions d’euros plus 40 de bonus dans la transaction.

« Le FC Barcelone et Liverpool ont trouvé un accord pour le transfert de Philippe Coutinho. Le joueur va signer un contrat portant sur cinq ans et demi et aura une clause libératoire fixée à 400 millions d’euros. Dans les prochaines heures, nous vous informerons des détails concernant l’arrivée du joueur et sa présentation officielle. Le milieu de terrain arrive au FC Barcelone après avoir démontré toute sa classe comme joueur à Liverpool et avec la sélection brésilienne, » précise le communiqué officiel du Barça.