Ce n’est un secret pour personne : le FC Barcelone cherche à enrôler Adrien Rabiot dans ses rangs. Le contrat du milieu de terrain parisien expire en juin prochain, et une prolongation ne semble pas vraiment d’actualité. Le Parisien évoquait récemment une vente dès cet hiver, histoire d’au moins pouvoir récupérer un petit montant plutôt que de le voir filer libre sans aucune compensation cet été.

Et le joueur parisien a plutôt la cote, puisque des équipes comme le Barça et la Juventus sont sur le coup. C’est surtout le club catalan qui semble le plus avancé sur ce dossier, ou du moins c’est la formation qui a montré le plus d’intérêt pour le Français jusqu’ici. Plusieurs fois, la presse catalane a annoncé des accords verbaux entre la direction du FC Barcelone et le joueur, qui aurait fait le choix de rejoindre le Camp Nou.

Des demandes salariales très élevées

Seulement, selon les informations de Mundo Deportivo, il y a encore un obstacle pour que l’opération soit bouclée, et pas des moindres : la mère du joueur, Véronique Rabiot, qui est aussi son agent. Très dure en négociations, ses exigences sont très hautes, elle qui considère son fils comme un top mondial selon la publication catalane. C’est simple : pour elle, le joueur ira dans le club qui lui propose les meilleures conditions sportives, mais aussi financières.

Une situation qui n’arrange pas le Barça, qui ne peut pas forcément se permettre des folies, la masse salariale du club étant déjà énorme, alors que des joueurs comme Jordi Alba vont signer de nouveaux contrats et que de nouveaux joueurs risquent d’être recrutés cet hiver, dans le secteur défensif notamment. Les deux parties vont donc devoir s’entendre rapidement, sous peine de voir Adrien Rabiot défendre une autre tunique que le maillot blaugrana...